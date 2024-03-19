Gökhan Gönül'ün yeni adresi belli oldu!

Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta top koşturmuş, son olarak Çaykur Rizespor'da oynayan ve geçtiğimiz sene yeşil sahalara veda eden Gökhan Gönül'ün yeni görevi belli oldu.

, Fotoğraf; AA
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Gökhan Gönül'ün yeni adresi belli oldu!
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19 Mart 2024 13:13
Fenerbahçe ve Beşiktaş ile Süper Lig şampiyonluğu yaşayan, futbolu ise Çaykur Rizespor'da bırakan Gökhan Gönül'ün yeni görevi belli oldu.

GÖKHAN GÖNÜL'E ÜMİT MİLLİ'DE GÖREV

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Gökhan Gönül, Türkiye U21 Milli Takım Yardımcı Antrenörü oldu

KARİYERİNDE 8 KUPASI VAR

Milli Takım formasını tam 66 maçta terleten Gökhan Gönül, 1 kez gol sevinci yaşarken 8'de gol pası verdi. Kariyerinde 3 Süper lig şampiyonluğu bulunan Gökhan Gönül, 2 Türkiye Kupası kazanırken 3 de Süper Kupa sevinci yaşadı.

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