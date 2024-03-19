Gökhan Gönül'ün yeni adresi belli oldu!

Fenerbahçe ve Beşiktaş ile Süper Lig şampiyonluğu yaşayan, futbolu ise Çaykur Rizespor'da bırakan Gökhan Gönül'ün yeni görevi belli oldu.
GÖKHAN GÖNÜL'E ÜMİT MİLLİ'DE GÖREV
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Gökhan Gönül, Türkiye U21 Milli Takım Yardımcı Antrenörü oldu
KARİYERİNDE 8 KUPASI VAR
Milli Takım formasını tam 66 maçta terleten Gökhan Gönül, 1 kez gol sevinci yaşarken 8'de gol pası verdi. Kariyerinde 3 Süper lig şampiyonluğu bulunan Gökhan Gönül, 2 Türkiye Kupası kazanırken 3 de Süper Kupa sevinci yaşadı.
GÖKHAN GÖNÜL'E ÜMİT MİLLİ'DE GÖREV
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Gökhan Gönül, Türkiye U21 Milli Takım Yardımcı Antrenörü oldu
KARİYERİNDE 8 KUPASI VAR
Milli Takım formasını tam 66 maçta terleten Gökhan Gönül, 1 kez gol sevinci yaşarken 8'de gol pası verdi. Kariyerinde 3 Süper lig şampiyonluğu bulunan Gökhan Gönül, 2 Türkiye Kupası kazanırken 3 de Süper Kupa sevinci yaşadı.
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