Gökhan Alaş: 'Artık burada oynayacağız'

22 Kasım
Galatasaray-Gençlerbirliği
0-01'
22 Kasım
Kayserispor-Gaziantep FK
0-3
22 Kasım
Thun-Lugano
22:30
22 Kasım
Charlton Athletic-Southampton
1-5
22 Kasım
Bristol City-Swansea City
3-0
22 Kasım
Kazan-FK Akhmat
0-031'
22 Kasım
Torpedo Moscow-Baltika
0-0IPT
22 Kasım
S. Moskova-CSKA Moskova
1-0
22 Kasım
FC Orenburg-Baltika
0-0
22 Kasım
FC Luzern-Servette
1-03'
22 Kasım
Birmingham City-Norwich City
4-1
22 Kasım
Young Boys-Winterthur
0-04'
22 Kasım
Hartberg-Ried
1-047'
22 Kasım
BW Linz-Austria Wien
1-247'
22 Kasım
Altach-Wolfsberger AC
1-046'
22 Kasım
Club Brugge-Sporting Charleroi
22:45
22 Kasım
Westerlo-Gent
20:15
22 Kasım
Coventry City-West Bromwich
3-2
22 Kasım
Ipswich Town-Wrexham
0-0
22 Kasım
Derby County-Watford
2-3
22 Kasım
Bolton Wanderers-Bradford City
0-0
22 Kasım
Wycombe Wanderers-Lincoln City
3-2
22 Kasım
Stevenage-Doncaster Rovers
0-0
22 Kasım
Reading-Rotherham United
1-1
22 Kasım
Northampton Town-Cardiff City
1-3
22 Kasım
Mansfield Town-Huddersfield
1-3
22 Kasım
Leyton Orient-Blackpool
1-1
22 Kasım
Barnsley-Luton Town
5-0
22 Kasım
Darmstadt-Greuther Fürth
22:30
22 Kasım
AFC Wimbledon-Wigan Athletic
1-2
22 Kasım
Port Vale-Plymouth Argyle
0-1
22 Kasım
Exeter City-Burton Albion
0-0ERT
22 Kasım
QPR-Hull City
3-2
22 Kasım
Portsmouth-Millwall
3-1
22 Kasım
Oxford United-Middlesbrough
1-1
22 Kasım
Leicester City-Stoke City
2-1
22 Kasım
Union St.Gilloise-Cercle Brugge
2-0
22 Kasım
Paderborn-Hannover 96
0-2
22 Kasım
Preussen Muenster-Schalke 04
0-0
22 Kasım
Wolfsburg-Leverkusen
1-3
22 Kasım
Liverpool-N. Forest
0-3
22 Kasım
Fulham-Sunderland
1-0
22 Kasım
Brighton-Brentford
2-1
22 Kasım
Bournemouth-West Ham United
2-2
22 Kasım
Burnley-Chelsea
0-2
22 Kasım
FC Köln-E. Frankfurt
20:30
22 Kasım
FC Heidenheim-Mönchengladbach
0-3
22 Kasım
Newcastle-M.City
20:30
22 Kasım
B. Dortmund-VfB Stuttgart
3-3
22 Kasım
Bayern Munih-Freiburg
6-2
22 Kasım
Augsburg-Hamburger SV
1-0
22 Kasım
İstanbulspor-Sakaryaspor
1-1DA
22 Kasım
Boluspor-Amed Sportif
4-1
22 Kasım
Hatayspor-Pendikspor
0-1
22 Kasım
Bandırmaspor-Arca Çorum FK
1-0
22 Kasım
Wolves-C.Palace
0-2
22 Kasım
Alaves-Celta Vigo
0-1
22 Kasım
Eyüpspor-Karagümrük
1-1
22 Kasım
PSG-Le Havre
23:05
22 Kasım
Fortuna Düsseldorf-Magdeburg
2-1
22 Kasım
S. Rotterdam-Fortuna Sittard
23:00
22 Kasım
Heracles-Go Ahead Eagles
23:00
22 Kasım
FC Volendam-FC Twente
20:45
22 Kasım
Ajax-Excelsior
20:45
22 Kasım
NAC Breda-PSV Eindhoven
0-173'
22 Kasım
Rennes-AS Monaco
21:00
22 Kasım
Barcelona-Athletic Bilbao
3-082'
22 Kasım
Lens-Strasbourg
0-0DA
22 Kasım
SSC Napoli-Atalanta
22:45
22 Kasım
Fiorentina-Juventus
0-01'
22 Kasım
Udinese-Bologna
0-3
22 Kasım
Cagliari-Genoa
3-3
22 Kasım
Villarreal-Mallorca
23:00
22 Kasım
Osasuna-Real Sociedad
20:30
04 Aralık
Red Bull Bragantino-Vitoria
01:00

Gökhan Alaş: "Artık burada oynayacağız"

Hatayspor Teknik Direktörü Gökhan Alaş, Pendikspor karşılaşmasının ardından konuştu.

Gökhan Alaş: 'Artık burada oynayacağız'
Hatayspor Teknik Direktörü Gökhan Alaş da uzun bir aradan sonra kendi taraftarları önünde oynamanın heyecanını yaşadıklarını söyledi.

Yenildikleri için üzgün olduklarını dile getiren Alaş, şunları kaydetti:

"Aslında penaltı pozisyonuna kadar dengeli bir maç vardı. Hatta bulduğumuz pozisyonları değerlendirebilsek skor üstünlüğünü alabileceğimiz bir maçtı. Bana göre penaltı konusu da biraz tartışmalı ancak hakemin takdiri bu yöndeydi. Penaltı sonrası kırılan, gol yedikten sonra daha çok oyun disiplininden kopan bir Hatayspor vardı. Bu benim istemediğim bir şey. Maçın son dakikalarına doğru pozisyon bulmaya çalışsak da oyun gücümüzü yeterince sahaya yansıtamadık. Mağlup olduğumuz için çok üzgünüm ancak mücadeleye devam edeceğiz. Burada tüm sorumluluğu üstüme alıyorum."


Takımın antrenmanlarına bir süre daha Mersin'de devam edeceğini belirten Alaş, "Maçlarımızı artık burada oynayacağız. Devre arasından sonra kulübün antrenmanlarını da tamamen İskenderun ya da Antakya'da yapmasına yönelik çalışmaları var." ifadelerini kullandı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 12 9 2 1 25 6 29
2 Fenerbahçe 12 8 4 0 25 10 28
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 12 6 5 1 18 11 23
5 Göztepe 12 6 4 2 15 6 22
6 Gaziantep FK 13 6 4 3 20 20 22
7 Beşiktaş 12 6 2 4 21 16 20
8 Alanyaspor 12 3 6 3 12 12 15
9 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
10 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
11 Kocaelispor 12 4 2 6 11 15 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
14 Gençlerbirliği 12 3 2 7 12 17 11
15 Kasımpaşa 12 2 4 6 11 17 10
16 Eyüpspor 13 2 3 8 7 16 9
17 Kayserispor 13 1 6 6 13 31 9
18 Karagümrük 13 2 2 9 13 24 8
