Gökhan Alaş: 'Artık burada oynayacağız'

Hatayspor Teknik Direktörü Gökhan Alaş da uzun bir aradan sonra kendi taraftarları önünde oynamanın heyecanını yaşadıklarını söyledi.
Yenildikleri için üzgün olduklarını dile getiren Alaş, şunları kaydetti:
"Aslında penaltı pozisyonuna kadar dengeli bir maç vardı. Hatta bulduğumuz pozisyonları değerlendirebilsek skor üstünlüğünü alabileceğimiz bir maçtı. Bana göre penaltı konusu da biraz tartışmalı ancak hakemin takdiri bu yöndeydi. Penaltı sonrası kırılan, gol yedikten sonra daha çok oyun disiplininden kopan bir Hatayspor vardı. Bu benim istemediğim bir şey. Maçın son dakikalarına doğru pozisyon bulmaya çalışsak da oyun gücümüzü yeterince sahaya yansıtamadık. Mağlup olduğumuz için çok üzgünüm ancak mücadeleye devam edeceğiz. Burada tüm sorumluluğu üstüme alıyorum."
Takımın antrenmanlarına bir süre daha Mersin'de devam edeceğini belirten Alaş, "Maçlarımızı artık burada oynayacağız. Devre arasından sonra kulübün antrenmanlarını da tamamen İskenderun ya da Antakya'da yapmasına yönelik çalışmaları var." ifadelerini kullandı.
Yenildikleri için üzgün olduklarını dile getiren Alaş, şunları kaydetti:
"Aslında penaltı pozisyonuna kadar dengeli bir maç vardı. Hatta bulduğumuz pozisyonları değerlendirebilsek skor üstünlüğünü alabileceğimiz bir maçtı. Bana göre penaltı konusu da biraz tartışmalı ancak hakemin takdiri bu yöndeydi. Penaltı sonrası kırılan, gol yedikten sonra daha çok oyun disiplininden kopan bir Hatayspor vardı. Bu benim istemediğim bir şey. Maçın son dakikalarına doğru pozisyon bulmaya çalışsak da oyun gücümüzü yeterince sahaya yansıtamadık. Mağlup olduğumuz için çok üzgünüm ancak mücadeleye devam edeceğiz. Burada tüm sorumluluğu üstüme alıyorum."
Takımın antrenmanlarına bir süre daha Mersin'de devam edeceğini belirten Alaş, "Maçlarımızı artık burada oynayacağız. Devre arasından sonra kulübün antrenmanlarını da tamamen İskenderun ya da Antakya'da yapmasına yönelik çalışmaları var." ifadelerini kullandı.