Gökbel Yaylası Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlığı Enes Doğan kazandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen 18. Geleneksel Gökbel Yaylası Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlığı Enes Doğan kazandı.

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Gökbel Yaylası Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlığı Enes Doğan kazandı
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28 Temmuz 2024 23:21
Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen 18. Geleneksel Gökbel Yaylası Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan Enes Doğan oldu.

Gökbel Yaylası'nda gerçekleştirilen güreşlerde, 60'ı başpehlivan olmak üzere yaklaşık 750 pehlivan mücadele etti. Finalde Mustafa Batu ile karşılaşan Enes Doğan, başpehlivanlığa ulaştı.

Müsabakaların ardından düzenlenen törende başpehlivanlara ödülleri Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik verdi.

Güreş ağalığı için 4 kişinin yarıştığı açık artırmayı da 7 milyon 7 bin 77 lira ile en yüksek teklifi veren Utkan Hasan Eminoğlu kazandı.

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