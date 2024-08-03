Giroud: 'Zlatan tavsiye verdi'

Milan ile sözleşmesinin bitmesinin ardından MLS ekibi Los Angeles FC'ye imza atan Olivier Giroud, transferiyle ilgili konuştu.



Fransız forvet, MLS'e transfer olma konusunda Zlatan Ibrahimovic'in kendisine tavsiyede bulunduğunu söyledi.



Giroud, "Zlatan'la konuştum. Burayı seveceğimi, forvet oyuncuları için iyi bir lig olduğunu söyledi. Takımlar savunma yapmak ve avantaj sağlamak için değil, gol atmak ve taraftarları memnun etmek için oynuyorlar. MLS'in Avrupa liglerinden farklı olduğunu biliyorum. Lig son yıllarda daha iyi bir hale geldi ama yine de farklı. Uyum sağlamam gerekecek ama takıma katkıda bulunmaya hazırım." dedi.



37 yaşındaki Giroud, Los Angeles FC'ye bir yıllık imza atmıştı.





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU