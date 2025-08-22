22 Ağustos
Girona, Alex Moreno'yu açıkladı!

Girona, Aston Villa'dan sol bek Alex Moreno ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

İspanya La Liga ekiplerinden Girona, kadrosunu Aston Villa'dan Alex Moreno ile güçlendirdi.

İspanyol ekibinden yapılan açıklamada, sol bek Alex Moreno ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Geçen sezonu Nottingham Forest'ta kiralık olarak geçiren 32 yaşındaki deneyimli futbolcu, sahaya çıktığı 19 maçta 1 asist yaptı.



TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
2 Galatasaray 2 2 0 0 6 0 6
3 Antalyaspor 2 2 0 0 3 1 6
4 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
5 Trabzonspor 2 2 0 0 2 0 6
6 Göztepe 3 1 2 0 3 0 5
7 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
8 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
9 Kayserispor 1 0 1 0 1 1 1
10 Alanyaspor 1 0 1 0 0 0 1
11 Fenerbahçe 1 0 1 0 0 0 1
12 Karagümrük 2 0 1 1 0 3 1
13 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
14 Gençlerbirliği 2 0 0 2 1 3 0
15 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
16 Kocaelispor 2 0 0 2 0 2 0
17 Eyüpspor 2 0 0 2 2 6 0
18 Gaziantep FK 2 0 0 2 0 6 0
