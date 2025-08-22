Girona, Alex Moreno'yu açıkladı!

İspanya La Liga ekiplerinden Girona, kadrosunu Aston Villa'dan Alex Moreno ile güçlendirdi.
İspanyol ekibinden yapılan açıklamada, sol bek Alex Moreno ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Geçen sezonu Nottingham Forest'ta kiralık olarak geçiren 32 yaşındaki deneyimli futbolcu, sahaya çıktığı 19 maçta 1 asist yaptı.
