04 Eylül
Kazakistan-Galler
17:00
04 Eylül
Gürcistan-Türkiye
19:00
04 Eylül
Litvanya-Malta
19:00
04 Eylül
Lüksemburg-Kuzey İrlanda
21:45
04 Eylül
Slovakya-Almanya
21:45
04 Eylül
Bulgaristan-İspanya
21:45
04 Eylül
Hollanda-Polonya
21:45
04 Eylül
Linheştayn-Belçika
21:45
04 Eylül
Çad-Gana
16:00
04 Eylül
Angola-Libya
19:00
04 Eylül
Moritius-Cape Verde
19:00
04 Eylül
Gine Bissau-Sierra Leone
19:00
04 Eylül
Sao Tome ve Principe-Ekvator Ginesi
19:00
04 Eylül
Madagaskar-Orta Afrika Cumhuriyeti
19:00
04 Eylül
Kamerun-Swaziland
22:00
04 Eylül
Cezayir-Bostvana
22:00
04 Eylül
Tunus-Liberya
22:00
04 Eylül
Mali-Komor Adl.
22:00
05 Eylül
Arjantin-Venezuela
02:30
05 Eylül
Paraguay-Ekvador
02:30
05 Eylül
Kolombiya-Bolivya
02:30
05 Eylül
Uruguay-Peru
02:30
05 Eylül
Brezilya-Şili
03:30
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45

Giresun Sanayispor, Süper Lig'de kalıcı olmak istiyor

Süper Lig'e bu sezon yükselen Giresun Sanayispor Kadın Futbol Takımı, tecrübeli yerli ve yabancı transferleriyle ligde kalıcı olmayı hedefliyor. Başkan Ünal Göze, "Taraftarlarımızı tribünlere bekliyoruz" derken, teknik ekip ve oyuncular da üst sıraları zorlamakta kararlı.

calendar 04 Eylül 2025 13:15
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde ilk kez mücadele edecek Giresun Sanayispor kadın futbol takımı, "tecrübeli" transferleriyle ligde kalıcı olmayı hedefliyor.
 
TFF Kadınlar 1. Ligi'nden geçen sezon Süper Lig'e yükselmeye hak kazanan Karadeniz temsilcisi, sezon hazırlıklarını sürdürüyor.
 
Kulüp başkanı Ünal Göze, AA muhabirine, Süper Lig tecrübesi olan oyunculardan kurulu takım oluşturduklarını söyledi.
 
Tecrübeli yerli oyuncuların yanı sıra oynadıkları liglerde başarılı istatistikler yapmış yabancı oyuncuları da kadroya kattıklarını dile getiren Göze, "iyi bir transfer çalışması gerçekleştirdiklerini" ifade etti.
 
Göze, Süper Lig'de her takımın hedefi olduğuna işaret ederek "Bu sezon ligde ana hedefimiz kalıcı olmak. Bunun için de güzel bir sıralama ve puan elde edeceğimizi düşünüyorum. Üst sıraları ne kadar zorlarsak o doğrultuda bir netice alacağımıza inanıyorum." dedi.
 
Şu ana kadar 14 transfer gerçekleştirdiklerini aktaran Göze, kadrolarına 3 oyuncu daha katacaklarını dile getirdi.
 
Süper Lig'de oynayacakları maçlara daha fazla taraftar ilgisi beklediklerini ifade eden Göze, şöyle konuştu:
 
"Sokakta dolaşırken bile taraftarlar maçların ne zaman başlayacağını, transferleri merak ediyor. Maçlarımızı Çotanak Stadı'nda oynamayı düşünüyoruz. Giresun Sanayispor'a yakışır bir takım kurduk. Taraftarları tribünlere bekliyoruz."
 
"İYİ OLACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM"
 
Teknik direktör Caner Akdağ da sahada pas ve baskı yapan, seyirciye keyif veren bir takım olmayı hedeflediklerini söyledi.
 
Ligde kalıcı olmanın yanı sıra orta sıraların üzerinde yer almak istediklerini vurgulayan Akdağ, "Oyuncularımız bizi şu ana kadar yanıltmadı. Sahada da aynı verimi devam ettirirlerse iyi olacağını düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.
 
Takımın orta sana oyuncusu Bahar Kol da Giresun Sanayispor'un Süper Lig'i hak eden bir takım olduğunu ifade etti.
 
Kol, "Güzel bir takım kuruldu. Deneyimli sporcular alındı. Yönetimimiz bu sezon için çok iyi çalıştı. Hedefimiz tabii ki üstlere oynamak. Bunu sahaya yansıtabilirsek iyi sonuçlar alacağımızı düşünüyorum." diye konuştu.
