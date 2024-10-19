Beşiktaş, Trendyol Süper Lige Konyaspor karşılaşması ile dönüş yapacak.
Siyah beyazlıların iç sahada oynayacağı mücadelenin kapalı gişe oynanması bekleniyor.
RASHICA YERİNE MUÇI YA DA SEMİH
Taraftarı önünde kazanarak Gaziantep FK karşısında alınan beraberliği telafi etmek isteyen Beşiktaş, Van Bronckhorst'un Rashica'nın yerine Tümosan Konyaspor maçınca Muçi yada Semih Kılıçsoy'a görev vermesi bekleniyor.
SEMİH'İN ŞANSI YÜKSEK
Bronckhorst'un bu noktada iki oyuncuyla da toplantı yaptığı ancak Semih'in forma şansının daha yüksek olduğu iddia edildi.
Giovanni van Bronckhorst'tan zorlu karar: Semih mi Muçi mi?
Beşiktaş'ta Giovanni van Bronckhorst Konyaspor maçında Rashica'nın yerine Semih Kılıçsoy ya da Muçi'ye forma vermeyi planlıyor; Semih'in şansı daha yüksek görünüyor.
19 Ekim 2024 12:12
Beşiktaş, Trendyol Süper Lige Konyaspor karşılaşması ile dönüş yapacak.
Beşiktaş
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