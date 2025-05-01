Giovanni van Bronckhorst'tan Leeds United açıklaması!

Giovanni van Bronckhorst, hakkında çıkan Leeds United haberlerini okuduğunu ancak İngiliz ekibiyle ilgili bir gelişme olmadığını söyledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Giovanni van Bronckhorst'tan Leeds United açıklaması!
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01 Mayıs 2025 14:25
Beşiktaş'tan kasım ayında ayrılmasının bu yana takım çalıştırmayan Giovanni van Bronckhorst, geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

İngiltere Championship ekibi Leeds United, Premier Lig'e yükselmesine rağmen teknik direktör Daniel Farke ile yollarını ayırmayı düşünüyor. İngiliz ekibi için adı geçen isimlerden biri de Giovanni van Bronckhorst.

"BİR GELİŞME YOK"

Hollandalı teknik adam, hakkındaki Leeds United haberleriyle ilgili, "Evet, okudum. Ancak şu anda bir gelişme yok." dedi.

"SAHALARA DÖNMEK GÜZEL OLUR"

Leeds United için, "Kesinlikle iyi bir kulüp." diyen Hollandalı teknik adam, "Şu anda hayatımın tadını çıkarıyorum ancak sahalara dönmek güzel olurdu." sözlerini sarf etti.

Giovanni van Bronckhorst'un eski takım arkadaşı olan Ronald de Boer ise, Hollandalı teknik direktör ve Leeds için yaptığı açıklamada, "Ne olacağını göreceğiz ama onun için güzel bir kulüp olacağını düşünüyorum. Leeds, çok büyük bir kulüp haline gelme potansiyeline sahip, onları uyuyan devler olarak görüyorum." diye konuştu.

BEŞİKTAŞ PERFORMANSI

Temmuz - Kasım arasında Beşiktaş'ın başında görev yapan 50 yaşındaki Giovanni van Bronckhorst, siyah-beyazlılarda çıktığı 20 maçta, 10 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşamıştı.

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