Giovanni van Bronckhorst için tarihi derbi!

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş, saat 20.00'de Rams Park'ta Galatasaray'ın konuğu olacak.
Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, Süper Kupa'da 5-0 yendikleri rakibini bu kez kendi evinde devirmeyi amaçlıyor. Oyuncularını önemli mücadeleye mutlak galibiyet parolasıyla hazırlayan Hollandalı hoca, 3 puanı alıp 1 maç eksikleriyle ligin gizli lideri olacaklarını takımına günlerce aşıladı. Siyah-beyazlılar, Galatasaray'ı yenerse puanını 23'e çıkaracak ve 1 maç eksiğiyle, ligin zirvesinde bulunan Galatasaray'la olan puan farkını 2'ye indirecek.
TARİHE GEÇEBİLİR
Bu müsabaka, Giovanni van Bronckhorst için ayrıca bir önem taşıyor. Eğer Beşiktaş, Galatasaray'ı kayıpsız geçerse Hollandalı hoca da tarihe geçecek.
14 YIL SONRA İLKİ YAŞAYABİLİR
Beşiktaş, yabancı teknik direktörlerin görev aldığı dönemlerde Galatasaray'a karşı Süper Lig'de son deplasman galibiyetini ise Bernd Schuster yönetiminde 2010-2011 sezonunda 28 Kasım 2010 tarihinde deplasmanda 2-1'lik skorla aldı. Söz konusu tarihten sonra Portekizli teknik direktör Carlos Carvalhal ile Galatasaray'a karşı 2 maçta 1 beraberlik, 1 yenilgiyle sahadan ayrılan Beşiktaş, Hırvat Slaven Bilic'le ise 4 mücadelenin 1'i hükmen olmak üzere tamamını kaybetti.
SiyahBeyazlılar son olarak 2023-2024 sezonunun 28. haftasında Fernando Santos idaresinde evinden 1-0 mağlubiyetle ayrıldı. Beşiktaş, Galatasaray deplasmanında kazanırsa Giovanni van Bronckhorst'la 14 yıl sonra bir ilki yaşayacak.
Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, Süper Kupa'da 5-0 yendikleri rakibini bu kez kendi evinde devirmeyi amaçlıyor. Oyuncularını önemli mücadeleye mutlak galibiyet parolasıyla hazırlayan Hollandalı hoca, 3 puanı alıp 1 maç eksikleriyle ligin gizli lideri olacaklarını takımına günlerce aşıladı. Siyah-beyazlılar, Galatasaray'ı yenerse puanını 23'e çıkaracak ve 1 maç eksiğiyle, ligin zirvesinde bulunan Galatasaray'la olan puan farkını 2'ye indirecek.
TARİHE GEÇEBİLİR
Bu müsabaka, Giovanni van Bronckhorst için ayrıca bir önem taşıyor. Eğer Beşiktaş, Galatasaray'ı kayıpsız geçerse Hollandalı hoca da tarihe geçecek.
14 YIL SONRA İLKİ YAŞAYABİLİR
Beşiktaş, yabancı teknik direktörlerin görev aldığı dönemlerde Galatasaray'a karşı Süper Lig'de son deplasman galibiyetini ise Bernd Schuster yönetiminde 2010-2011 sezonunda 28 Kasım 2010 tarihinde deplasmanda 2-1'lik skorla aldı. Söz konusu tarihten sonra Portekizli teknik direktör Carlos Carvalhal ile Galatasaray'a karşı 2 maçta 1 beraberlik, 1 yenilgiyle sahadan ayrılan Beşiktaş, Hırvat Slaven Bilic'le ise 4 mücadelenin 1'i hükmen olmak üzere tamamını kaybetti.
SiyahBeyazlılar son olarak 2023-2024 sezonunun 28. haftasında Fernando Santos idaresinde evinden 1-0 mağlubiyetle ayrıldı. Beşiktaş, Galatasaray deplasmanında kazanırsa Giovanni van Bronckhorst'la 14 yıl sonra bir ilki yaşayacak.