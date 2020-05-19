Gilbert Arenas, evsiz bir adamın yardımıyla 300 bin dolar kazanmış!

"TEBRİKLER, 300 BİN DOLAR KAZANDINIZ"

Eski NBA yıldızı Gilbert Arenas, evsiz bir adamın 300.000 dolarlık piyango kazanmasına nasıl yardımcı olduğuna dair inanılmaz bir hikaye paylaştı.Arenas, Powerball ile nasıl 300.000 dolar kazandığını anlatan hikayeyi Instagram'da paylaştı. Arenas, 12 Mayıs'ta kapanmadan önce en sevdiği benzin istasyonunda piyango numaralarını oynamak için evden aceleyle çıktığını yazdı. Ancak, kısa bir süre sonra arabasının çok fazla benzininin olmadığını fark etmişti ve cüzdanını evde bıraktığı için, cebinde sadece 10 dolar vardı.Favori benzin istasyonuna gitmek için 10 dolarlık benzin almak adına başka bir benzin istasyonunda duran Arenas'tan, evsiz bir adam para istedi. Adama sadece üzerinde 10 doları olduğunu söyleyen Arenas, 5 dolar verebileceğini ve geri kalanınıiçin kullanacağını söyledi.Evsiz adam Arenas'a nereye gittiğini sordu ve Arenas yalan söyleyip,bir benzin istasyonunu söyledi. Adam, Arenas'a "" dedi. Bu konuşmanın ardından Arenas, favori benzin istasyonuna ulaştığında piyango gişesinin kapandığını gördü.Arenas ertesi gündiyen bir mesaja uyandı. Ama bunun bir aldatmaca olduğunu düşündüğü için görmezden geldi. Günün ilerleyen saatlerinde Powerball oynamak için yine en sevdiği benzin istasyonuna gittiğinde, mekan sahibi kendisinededi. Arenas,diye yanıt verince, mekan sahibiifadesini kullandı.Arenas daha sonra Cumartesi günü evsiz adamı ziyaret ettiğini ve açıklamadığı bir miktar ile payını verdiğini söyledi.diye durumu açıklayan Arenasifadesini kullandı.Arenas'ın düzenli olarak piyango oynadığı ve Calabasas'taki aynı benzin istasyonunda aynı numaraları seçtiği tahmin ediliyor.