Ghezzal: 'Daha çok çalışacağız'

Beşiktaşlı Rachid Ghezzal, Instagram hesabından taraftarlara mesaj gönderdi.



Cezayirli oyuncu yaptığı açıklamada yeni sezonda daha çok çalışacaklarının mesajını taraftarlara verdi.



İşte Ghezzal'ın açıklamaları:



"Bu yıl da Türkiye'de ve Beşiktaş'ta olduğum için çok mutluyum... Zor bir sezonu kupayla bitirmek çok güzeldi. Takım olarak birlikteliğimizi her daim coşkulu taraftarımıza borçluyuz ve destekleri için minnettarız. Yeni sezonda daha çok çalışarak, Beşiktaş'ı en üst seviyeye çıkartmak için çok çalışacağız... Kupalarla dolu bir sezona hazırlanmak için şimdiden enerji toplamaya başladık.. HAYDİ BEŞİKTAŞ"





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