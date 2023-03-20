George Karl'dan Joel Embiid'e "tembel" yakıştırması

Efsanevi NBA koçu George Karl, Philadelphia 76ers'ın yıldızı Joel Embiid'i "tembel" olarak nitelendirdi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
Abone Ol
George Karl'dan Joel Embiid'e 'tembel' yakıştırması
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
20 Mart 2023 14:24
Efsanevi NBA koçu George Karl, Philadelphia 76ers'ın yıldızı Joel Embiid'i "tembel" olarak nitelendirdi.

Son haftalarda oyununu bir seviye daha yukarı taşıyan Embiid, bu sezonun MVP ödülü yarışında kendine daha sağlam bir yer edinmeyi başardı.

Birçok kişi Embiid'in sonunda MVP ödülünü hakettiğini söylese de, Karl'ın yıldız pivot için bazı eleştirileri oldu:

"Embiid'i kötülemek istemem, çünkü bence gerçekten çok iyi. Yardımcı koçlarımın çoğu, o daha gençken Philadelphia'da onunla birlikteydi ve onun gelmiş geçmiş en iyi uzun olacağını söylemişlerdi.

O yöne doğru ilerlediğini görüyorum ama bilmiyorum, bazen çok pozisyon seçiyor. Tembel bir beden dili var. Nedenini anlamadığımız şeylere sinirlendiği oluyor... Sadece tek bir uzunu sevebilirim ve (Nikola) Jokic'i Embiid'e tercih ediyorum."

Embiid, bu sezon maç başına 33.5 sayı, 10.2 ribaund ve yaklaşık 2 blok ortalamalarına sahip.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery