Efsanevi NBA koçu George Karl, Philadelphia 76ers'ın yıldızı Joel Embiid'i "tembel" olarak nitelendirdi.



Son haftalarda oyununu bir seviye daha yukarı taşıyan Embiid, bu sezonun MVP ödülü yarışında kendine daha sağlam bir yer edinmeyi başardı.



Birçok kişi Embiid'in sonunda MVP ödülünü hakettiğini söylese de, Karl'ın yıldız pivot için bazı eleştirileri oldu:



"Embiid'i kötülemek istemem, çünkü bence gerçekten çok iyi. Yardımcı koçlarımın çoğu, o daha gençken Philadelphia'da onunla birlikteydi ve onun gelmiş geçmiş en iyi uzun olacağını söylemişlerdi.



O yöne doğru ilerlediğini görüyorum ama bilmiyorum, bazen çok pozisyon seçiyor. Tembel bir beden dili var. Nedenini anlamadığımız şeylere sinirlendiği oluyor... Sadece tek bir uzunu sevebilirim ve (Nikola) Jokic'i Embiid'e tercih ediyorum."



Embiid, bu sezon maç başına 33.5 sayı, 10.2 ribaund ve yaklaşık 2 blok ortalamalarına sahip.





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