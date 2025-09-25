25 Eylül
Lille-Brann
2-1
25 Eylül
Go Ahead Eagles-FCSB
0-1
25 Eylül
Rangers-Genk
22:00
25 Eylül
RB Salzburg-FC Porto
22:00
25 Eylül
Aston Villa-Bologna
22:00
25 Eylül
Ferencvaros-Viktoria Plzen
22:00
25 Eylül
Young Boys-Panathinaikos
22:00
25 Eylül
VfB Stuttgart-Celta Vigo
22:00
25 Eylül
FC Utrecht-Lyon
22:00
25 Eylül
Sivasspor-A.Demirspor
5-0
25 Eylül
Amed Sportif-Sarıyer
0-072'
25 Eylül
Pendikspor-Sakaryaspor
3-178'
25 Eylül
Osasuna-Elche
1-047'
25 Eylül
Real Oviedo-Barcelona
22:30

Genoa, evinde rahat turladı!

İtalya Kupası 2. Tur maçında Genoa, konuk ettiği Empoli'yi 3-1 mağlup etti ve bir üst tura yükseldi.

25 Eylül 2025 21:24
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Genoa, evinde rahat turladı!
İtalya Kupası 2. Tur maçında Genoa, Empoli'yi konuk etti. 

Luigi Ferraris Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi 3-1 kazandı ve adını bir üst tura yazdırdı. 
Mücadelede ilk golü, Empoli'den Edoardo Saporiti kaydetti.

Genoa'ya galibiyeti getiren goller ise 15. dakikada Morten Frendrup, 56. dakikada Alessandro Marcandalli ve 83. dakikada Jeff Ekhator'dan geldi.

Bu sonuçla birlikte Genoa adını bir üst tura yazdırırken, Empoli turnuvaya veda etti. 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 6 6 0 0 18 2 18
2 Göztepe 6 3 3 0 10 2 12
3 Fenerbahçe 6 3 3 0 10 5 12
4 Samsunspor 6 3 2 1 8 6 11
5 Trabzonspor 6 3 2 1 5 3 11
6 Antalyaspor 6 3 1 2 7 6 10
7 Gaziantep FK 6 3 1 2 8 10 10
8 Alanyaspor 6 2 3 1 8 6 9
9 Beşiktaş 5 3 0 2 8 7 9
10 Konyaspor 5 2 1 2 10 7 7
11 Başakşehir 5 1 3 1 5 4 6
12 Kasımpaşa 6 1 2 3 5 7 5
13 Rizespor 5 1 2 2 3 7 5
14 Eyüpspor 6 1 1 4 4 10 4
15 Kayserispor 6 0 4 2 4 12 4
16 Gençlerbirliği 6 1 0 5 4 9 3
17 Karagümrük 6 1 0 5 4 12 3
18 Kocaelispor 6 0 2 4 3 9 2
