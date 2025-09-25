İtalya Kupası 2. Tur maçında Genoa, Empoli'yi konuk etti.



Luigi Ferraris Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi 3-1 kazandı ve adını bir üst tura yazdırdı.

Mücadelede ilk golü, Empoli'den Edoardo Saporiti kaydetti.



Genoa'ya galibiyeti getiren goller ise 15. dakikada Morten Frendrup, 56. dakikada Alessandro Marcandalli ve 83. dakikada Jeff Ekhator'dan geldi.



Bu sonuçla birlikte Genoa adını bir üst tura yazdırırken, Empoli turnuvaya veda etti.



