Gençlerbirliği yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

Gençlerbirliği, 2025-2026 sezonu hazırlıklarını Beştepe Tesisleri'nde yaptığı sabah antrenmanıyla sürdürdü. İdman, teknik direktör Hüseyin Eroğlu yönetiminde gerçekleşti.

calendar 02 Temmuz 2025 16:03
Haber: AA, Fotoğraf: Gençlerbirliği.org
Gençlerbirliği yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, 2025-2026 sezonu hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

Başkent kulübünün açıklamasına göre yeni sezon hazırlıklarına başlayan kırmızı-siyahlı takım, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Hüseyin Eroğlu yönetiminde sabah saatlerinde antrenman yaptı.

Koordinasyon çalışmasıyla başlayan idmanda daha sonra dar alanda pas organizasyonları gerçekleştirildi.

Başkent ekibinin oyuncuları, antrenmanı dayanıklılık koşusuyla tamamladı.

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