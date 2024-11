Gençlerbirliği: 'Oyuncularım işlerini fazlasıyla sahipleniyor'

Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında konuk ettiği Uğur Okulları İstanbulspor'u 2-1 yenen Gençlerbirliği'nin teknik direktörü Recep Karatepe, futbolcularının sezon başından beri her maçta ortaya bir karakter koyduğunu ve işlerini fazlasıyla sahiplendiklerini söyledi.



Karatepe maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, maça iyi başladıklarını ancak beklenmedik anda duran toptan golü yediklerini belirterek, "Genel anlamda oyuncularım sezon başından beri her maçta ortaya bir karakter koyuyor, işlerini fazlasıyla sahipleniyorlar. Zaten şimdiye kadar hiç kolay kolay mağlup olmadık, birazcık daha gol yollarında etkili olmaya başladıkça da bu takım çok daha farklı noktalara gelecek." diye konuştu.



Geçen yıldan takımda fazla oyuncu kalmadığını, takım olma yolunda büyük yol kat ettiklerini belirten Karatepe, "İnişler çıkışlardan çok takımın sezon sonundaki ulaşacağı hedefe odaklanmış durumdayım. Genel anlamda da futboldan anlayan kamuoyu da Gençlerbirliği'nin iyi yolda olduğunda hemfikir. Bu ligdeki puan farkı birbirine çok yakın, her an her şey olabilir. Önemli olan bu mücadele ve istekle devam etmek. Özellikle iç sahada oynadığımız maçlarda Gençlerbirliği taraftarının destekleri bizi çok güçlü kılıyor. Bugün de bizi destekleriyle güçlendirdiler, onlara da ayrıca teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.