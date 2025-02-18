Gençlerbirliği'nin 'Süper Lig yürüyüşü' sürüyor

Trendyol 1. Lig'de son haftalarda aldığı başarılı sonuçlarla adından söz ettiren Gençlerbirliği'nde genel menajer Ali Ekber Düzgün, "Hedefimiz, bir kez olsun teklemeden bu ivmeyi sezon sonuna kadar sürdürmek." dedi.
Ligde son 8 haftada aldığı 6 galibiyet ve 2 beraberlikle 20 puan toplayan başkent ekibi, Süper Lig iddiasını güçlendirdi.
Siltaş Yapı Pendikspor'u 3-0 yenerek puanını 43'e yükselten Gençlerbirliği, 25. hafta sonunda ikinci sıradaki Solwie Energy Fatih Karagümrük ile puan parkını da 3'e indirdi.
Kırmızı-siyahlı ekibin genel menajeri Ali Ekber Düzgün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Trendyol 1. Lig'in Süper Lig'den farkları var. Puanlar birbirine çok yakın. İlk 2 takım doğrudan yukarı çıkacak. Ama play-off hedefi de takımların iddiasını korumasına olanak sağlıyor. Her türlü müsabaka için söylenebilir belki ama Trendyol 1.Lig'de her 1 dakikanın sezon sonuna bir etkisi olabilir." diye konuştu.
Duran topların çok önemli olduğunu vurgulayan Düzgün, şöyle devam etti:
"Çok durağan bir oyunda bakıyorsunuz takımlar, son dakikada beklenmedik bir anda gol atabiliyor. Trendyol 1. Lig'in çok önemli bir başka oyuncusu daha var, o da zemin. Zemin sorunumuz var. Bir bakmışsınız top o bozuk zeminden sekmiş, olmadık bir yere gitmiş, gol atmış veya yemişsiniz. O golle ikinci de olabilirsiniz, 2. Lig'e de düşebilirsiniz. Bizim Gençlerbirliği olarak hedefimiz, sportif yönetim açısından işi o tek gole bırakmamak için neler yapabiliriz?"
Düzgün; saha dışında, kulüpte, antrenmanlarda, transfer sürecinde, futbolcuların yaşadığı sorunları çözerken, onlarla iletişim kurarken pozitif bir atmosfer oluşturmaya çalıştıklarını dile getirerek, "Herkes bir takım kurabilir, ama takım olabilmenin kuralları farklı. Biz, Gençlerbirliği'nde bunu yapmaya çalışıyoruz." şeklinde konuştu.
- "Şartları zorlayarak kadromuzu mümkün olduğunca derinleştirmek gerekiyordu"
Transfer döneminde doğru kararlar aldıklarının altını çizen Düzgün, "Bazı oyuncularımızla yolumuzu ayırdık. Bazen futbolcu ne kadar yetenekli olursa olsun takım kimyasıyla uyuşmuyor. Ama mesela transfer döneminde bir başka kulübe gidiyor, orada performansı değişiyor. Ben ara transfer döneminde karşılıklı anlaşarak ayrıldığımız arkadaşlarımızın futbolcu olarak yeteneklerinden şüphe duymuyorum. Ama hem onlar hem takımımız için isabetli kararlar aldığımızı düşünüyorum. Bu ayrılıklarla bütçede yarattığımız avantajı da yeni transferler için kullandık." değerlendirmesinde bulundu.
Gençlerbirliği Genel Menajeri Düzgün, ara transfer döneminde kadrolarına kattıkları oyuncularla ilgili de şunları kaydetti:
"Devre arasında katılan yeni futbolcularımızdan Joca'yı takip ediyorduk. Hanousek, izlediğimiz ve beğendiğimiz bir oyuncuydu. Ancak yaz döneminde koşullar hem onlar hem de bizim için başka türlü gelişti. Futbolcuların temsilcileriyle son derece açık ve profesyonel bir ilişki kurduğumuz için devre arasında imkan doğduğunda ilk biz haberdar edildik ve bu arkadaşları kadromuza katmakta tereddüt bile etmedik. Leo da geldiği lig düşünüldüğünde, Endonezya, belki sürpriz bir transfer. Bazen şöyle düşünmek lazım. Djitte ile anlaşmamızı feshettik, Yatabare ile sözleşmemizin şartlarını değiştirdik, Çağrı ile yolları ayırdık, sadece Popa'yı transfer edebilirdik. Ama dediğim gibi işi o tek bir gole bırakmamak lazım. Şartları zorlayarak kadromuzu mümkün olduğunca derinleştirmek gerekiyordu."
- "Süper Lig'in de uzun süredir Gençlerbirliği'ne ihtiyacı var"
"Sevindirici olan aramıza yeni katılan arkadaşların, sanki uzun zamandır takımla berabermiş gibi oynaması." diyen Düzgün, açıklamasını şöyle sürdürdü:
"Adem (Eren Kabak) gelir gelmez iki 90 dakika oynadı. Hanousek transfer olduğu haftadan beri sürekli oynuyor. Joca, Popa, Leo… Onlar da oyuna hatta skora katkı sağladılar. Elbette tek başıma ben seyredip karar vermedim. Teknik ekibimizle beraber bir değerlendirme yaptık. Yine de teknik direktörümüz Hüseyin Eroğlu'nun da hakkını vermeliyiz. Bu arkadaşlar yeni, biraz ısınsınlar, adaptasyon vesaire demeden forma vermesi bir cesarettir. Takımdaki diğer bütün futbolcularımızı da tebrik etmeliyiz. Demek ki burada öyle bir güçlü takım ruhu var ki takıma yeni katılanları çok kısa zamanda içine alabildi."
Gençlerbirliği Başkanı Osman Sungur ile kurulan güven dolu ilişkinin bütün süreçlerde çok önemli katkısı olduğunu belirten Düzgün, şu ifadeleri kullandı:
"Hayata, futbola, olaylara bakışı hep pozitif olanı görme yönünde. Bu onunla çalışan bizler için çok önemli. Yönetim kurulumuzla beraber başkanımızın bize olan desteği sürdüğü sürece sportif idare anlamında Gençlerbirliği bir sıkıntı yaşamayacaktır. Gerisi sahanın içinde oynayacağımız o 90 dakikalara kalıyor. Son üç maçtır bizi seyreden herkesin de gördüğü gibi hep ileriye giden bir performansımız var. Hedefimiz, bir kez olsun teklemeden bu ivmeyi sezon sonuna kadar sürdürmek. Bizim kulübümüz oynadığı her lige kalite katar. Süper Lig'in de uzun süredir Gençlerbirliği'ne ihtiyacı var."
Gençlerbirliği'nin "Süper Lig yürüyüşü" sürüyor
Gençlerbirliği, Süper Lig hedefiyle istikrarlı yükselişini sürdürmek istiyor.
Trendyol 1. Lig'de son haftalarda aldığı başarılı sonuçlarla adından söz ettiren Gençlerbirliği'nde genel menajer Ali Ekber Düzgün, "Hedefimiz, bir kez olsun teklemeden bu ivmeyi sezon sonuna kadar sürdürmek." dedi.
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