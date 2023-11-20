Gençlerbirliği'nden öğretmen taraftarlarına jest

Gençlerbirliği, 27 Kasım'da oynanacak Ankara Keçiörengücü maçında öğretmenlerden 'Öğretmenler Günü' nedeniyle ücret alınmayacağını açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Gençlerbirliği'nden öğretmen taraftarlarına jest
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20 Kasım 2023 20:03
Gençlerbirliği Kulübü, Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında Ankara Keçiörengücü ile oynayacakları karşılaşmada öğretmenlerden bilet ücreti alınmayacağını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Öğretmenler Günü dolayısıyla yeni neslin mimarları öğretmenlerimizi tribünlere bekliyoruz. Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında, 27 Kasım Pazartesi günü Eryaman Stadı'nda Ankara Keçiörengücü ile oynayacağımız karşılaşmayı, öğretmenlerimiz ücretsiz izleyebilecek." ifadeleri kullanıldı.

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