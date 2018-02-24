Gençlerbirliği, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında 26 Şubat Pazartesi günü deplasmanda oynayacağı Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdürdü.Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde yapılan antrenmana koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan kırmızı-siyahlı futbolcular daha sonra ayak tenisi oynadı. Zeki Yavru, ayak tenisinde röveşatalarıyla dikkati çekti. Kaleye geçerek kurtarışlar da yapan futbolcuyu takım arkadaşları kutladı.Kırmızı-siyahlıların idmanına tedavilerine devam edilen Ahmet İlhan Özek ve Petar Skuletic katılmadı.Başkent ekibi bugün İstanbul'a gidecek ve son çalışmasını yarın yaparak Medipol Başakşehir karşılaşmasının hazırlıklarını tamamlayacak.