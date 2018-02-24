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Gençlerbirliği iki eksikle çalıştı

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir ile ilgili yapacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Gençlerbirliğinde, antrenman sırasında Zeki Yavru performansıyla dikkat çekti.

Kaynak: AA
Gençlerbirliği iki eksikle çalıştı
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24 Şubat 2018 17:26
Gençlerbirliği, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında 26 Şubat Pazartesi günü deplasmanda oynayacağı Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde yapılan antrenmana koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan kırmızı-siyahlı futbolcular daha sonra ayak tenisi oynadı. Zeki Yavru, ayak tenisinde röveşatalarıyla dikkati çekti. Kaleye geçerek kurtarışlar da yapan futbolcuyu takım arkadaşları kutladı.

Kırmızı-siyahlıların idmanına tedavilerine devam edilen Ahmet İlhan Özek ve Petar Skuletic katılmadı.

Başkent ekibi bugün İstanbul'a gidecek ve son çalışmasını yarın yaparak Medipol Başakşehir karşılaşmasının hazırlıklarını tamamlayacak.

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