Gençlerbirliği, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında 26 Şubat Pazartesi günü deplasmanda oynayacağı Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde yapılan antrenmana koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan kırmızı-siyahlı futbolcular daha sonra ayak tenisi oynadı. Zeki Yavru, ayak tenisinde röveşatalarıyla dikkati çekti. Kaleye geçerek kurtarışlar da yapan futbolcuyu takım arkadaşları kutladı.
Kırmızı-siyahlıların idmanına tedavilerine devam edilen Ahmet İlhan Özek ve Petar Skuletic katılmadı.
Başkent ekibi bugün İstanbul'a gidecek ve son çalışmasını yarın yaparak Medipol Başakşehir karşılaşmasının hazırlıklarını tamamlayacak.
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Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde yapılan antrenmana koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan kırmızı-siyahlı futbolcular daha sonra ayak tenisi oynadı. Zeki Yavru, ayak tenisinde röveşatalarıyla dikkati çekti. Kaleye geçerek kurtarışlar da yapan futbolcuyu takım arkadaşları kutladı.
Kırmızı-siyahlıların idmanına tedavilerine devam edilen Ahmet İlhan Özek ve Petar Skuletic katılmadı.
Başkent ekibi bugün İstanbul'a gidecek ve son çalışmasını yarın yaparak Medipol Başakşehir karşılaşmasının hazırlıklarını tamamlayacak.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın