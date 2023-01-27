Gençlerbirliği, hücum hattını Doukara'yla güçlendirdi

Spor Toto 1. Lig ekibi Gençlerbirliği, Moritanyalı milli forvet Souleymane Doukara'yı transfer etti.
Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, 31 yaşındaki oyuncuyla bir senesi opsiyonlu 1,5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Doukara, Türkiye'de daha önce Giresunspor, Antalyaspor ve Osmanlıspor formaları giymişti.
Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, 31 yaşındaki oyuncuyla bir senesi opsiyonlu 1,5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Doukara, Türkiye'de daha önce Giresunspor, Antalyaspor ve Osmanlıspor formaları giymişti.
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