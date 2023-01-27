Gençlerbirliği, hücum hattını Doukara'yla güçlendirdi

Spor Toto 1. Lig ekibi Gençlerbirliği, Moritanyalı milli forvet Souleymane Doukara'yı kadrosuna kattı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Gençlerbirliği, hücum hattını Doukara'yla güçlendirdi
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27 Ocak 2023 18:32
Spor Toto 1. Lig ekibi Gençlerbirliği, Moritanyalı milli forvet Souleymane Doukara'yı transfer etti.

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, 31 yaşındaki oyuncuyla bir senesi opsiyonlu 1,5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Doukara, Türkiye'de daha önce Giresunspor, Antalyaspor ve Osmanlıspor formaları giymişti.

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