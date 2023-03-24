Gençler Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde kuralar çekildi

İlk kez düzenlenecek olan ve Bursa'nın ev sahipliği yapacağı Gençler Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde gruplar belli oldu.



Bursa'da 11-15 Nisan tarihlerinde oynanacak olan Gençler Basketbol Şampiyonlar Ligi'nin kura çekimi, İsviçre'deki Patrick Baumann Basketbol Evi'nde gerçekleştirildi.



Sekiz farklı ülkeyi temsil eden 10 Basketbol Şampiyonlar Ligi kulübünün 18 yaş altı takımları, kupa için Bursa'da mücadele edecek.



Bursa'daki müsabakalar üç gün boyunca grup maçlarıyla başlayacak, ardından gruplarında ilk iki sırayı alan takımlar yarı finalde eşleşecek ve kazananlar kupa mücadelesi için finale çıkacak.



Gruplarında 3. ve 4. olan takımlar 5. ve 8. sıralar için klasman maçları oynayacak, her grupta 5. sırada yer alan takımlar ise 9. sıra için karşı karşıya gelecek.



Gençler Basketbol Şampiyonlar Ligi'nin ilk şampiyonu, 15 Nisan Cumartesi günü TOFAŞ Spor Salonu'nda belli olacak.



Gruplar şu şekilde oluştu:



A Grubu:



Numburk (Çekya)



Hapoel (İsrail)



Oostende CORETEC (Belçika)



Igokea m:tel (Bosna Hersek)



UCAM Murcia COC Oftalmologia (İspanya)



B Grubu:



Rytas Vilnius (Litvanya)



Porsche BBA Ludwigsburg (Almanya)



TOFAŞ (Türkiye)



Bnei Herzliya (İsrail)



Lenovo Tenerife (İspanya)





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