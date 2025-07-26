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Genç millilerimiz, basketbolda şampiyon!

Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali'nde mücadele eden 16 Yaş Altı Erkek Basketbol Milli Takımı, finalde Fransa'yı 91-75 mağlup ederek şampiyon oldu.

calendar 26 Temmuz 2025 16:56
Haber: AA, Fotoğraf: TBF
Genç millilerimiz, basketbolda şampiyon!
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Kuzey Makedonya'da devam eden 18. Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali'nde (EYOF 2025) mücadele eden 16 Yaş Altı Erkek Basketbol Milli Takımı, altın madalya kazandı.

Başkent Üsküp'te düzenlenen organizasyonun yarı finalinde Sırbistan'ı 98-82 mağlup eden milli takım, finalde Fransa ile karşılaştı.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesinin açıklamasına göre, ilk devreyi 44-33 önde tamamlayan ay-yıldızlılar, sahadan 91-75 galip ayrılarak şampiyon oldu.

Türkiye, böylece EYOF tarihinde basketboldaki ilk altın madalyasını kazandı.

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