Genç milliler, Romanya set vermedi!

Türkiye, CEV 20 Yaş Altı Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası Elemeleri Balkan bölgesi 1. tur A Grubu'ndaki ilk maçında Romanya'yı 3-0 yendi.
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin ev sahipliğinde Ankara'da düzenlenen organizasyonda A Grubu'nda yer alan milli takım, ilk maçında Romanya'yı 25-19, 25-11 ve 25-16'lik setlerle 3-0 mağlup etti.
20 Yaş Altı Kadın Voleybol Milli Takımı, gruptaki ikinci maçında 25 Ocak Perşembe günü saat 16.00'da Kosova ile karşılaşacak.
B Grubu'nda oynanan mücadelede ise Sırbistan, Yunanistan'ı 25-16, 25-14 ve 25-21'lik setlerle 3-0 yendi.
2024 CEV 20 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri Balkan bölgesi 1. turunda şampiyon olan ülke, Bulgaristan ve İrlanda'da düzenlenecek finallere katılma hakkı elde edecek.
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin ev sahipliğinde Ankara'da düzenlenen organizasyonda A Grubu'nda yer alan milli takım, ilk maçında Romanya'yı 25-19, 25-11 ve 25-16'lik setlerle 3-0 mağlup etti.
20 Yaş Altı Kadın Voleybol Milli Takımı, gruptaki ikinci maçında 25 Ocak Perşembe günü saat 16.00'da Kosova ile karşılaşacak.
B Grubu'nda oynanan mücadelede ise Sırbistan, Yunanistan'ı 25-16, 25-14 ve 25-21'lik setlerle 3-0 yendi.
2024 CEV 20 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri Balkan bölgesi 1. turunda şampiyon olan ülke, Bulgaristan ve İrlanda'da düzenlenecek finallere katılma hakkı elde edecek.