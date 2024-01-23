Genç milliler, Romanya set vermedi!

Türkiye, CEV 20 Yaş Altı Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası Elemeleri Balkan bölgesi 1. tur A Grubu'ndaki ilk maçında Romanya'yı 3-0 yendi.



Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin ev sahipliğinde Ankara'da düzenlenen organizasyonda A Grubu'nda yer alan milli takım, ilk maçında Romanya'yı 25-19, 25-11 ve 25-16'lik setlerle 3-0 mağlup etti.



20 Yaş Altı Kadın Voleybol Milli Takımı, gruptaki ikinci maçında 25 Ocak Perşembe günü saat 16.00'da Kosova ile karşılaşacak.



B Grubu'nda oynanan mücadelede ise Sırbistan, Yunanistan'ı 25-16, 25-14 ve 25-21'lik setlerle 3-0 yendi.



2024 CEV 20 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri Balkan bölgesi 1. turunda şampiyon olan ülke, Bulgaristan ve İrlanda'da düzenlenecek finallere katılma hakkı elde edecek.



