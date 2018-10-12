Genç milli judocular Dünya Şampiyonası'na katılacak

Genç Milli Judo Takımı, Bahamalar'ın başkenti Nassau'da 17-21 Ekim tarihlerinde düzenlenecek Dünya Judo Şampiyonası'nda mücadele edecek.
Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 80 ülkeden 503 sporcunun katılacağı şampiyonada Türkiye, 5 kadın ve 6 erkek judocuyla temsil edilecek.
İstanbul'dan yarın bu ülkeye gidecek milli sporcuların şampiyonadaki maç takvimi şöyle:
17 Ekim Çarşamba:
Gamze Sayma (44 kilo), Tuğçe Beder (48 kilo), Oğuzhan Özışık (55 kilo), Mihraç Akkuş (60 kilo), Samet Kumtaş (60 kilo)
18 Ekim Perşembe:
İrem Korkmaz (52 kilo), Bilal Çiloğlu (73 kilo)
19 Ekim Cuma:
Semanur Erdoğan (70 kilo), Mustafa Koç (81 kilo), Mert Şişmanlar (90 kilo)
20 Ekim Cumartesi:
Kübranur Esir (+78 kilo)
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Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 80 ülkeden 503 sporcunun katılacağı şampiyonada Türkiye, 5 kadın ve 6 erkek judocuyla temsil edilecek.
İstanbul'dan yarın bu ülkeye gidecek milli sporcuların şampiyonadaki maç takvimi şöyle:
17 Ekim Çarşamba:
Gamze Sayma (44 kilo), Tuğçe Beder (48 kilo), Oğuzhan Özışık (55 kilo), Mihraç Akkuş (60 kilo), Samet Kumtaş (60 kilo)
18 Ekim Perşembe:
İrem Korkmaz (52 kilo), Bilal Çiloğlu (73 kilo)
19 Ekim Cuma:
Semanur Erdoğan (70 kilo), Mustafa Koç (81 kilo), Mert Şişmanlar (90 kilo)
20 Ekim Cumartesi:
Kübranur Esir (+78 kilo)
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın