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Genç milli judocular Dünya Şampiyonası'na katılacak

Bahamalar'da 17-21 Ekim'de düzenlenecek şampiyonada Türkiye'yi, 5 kadın ve 6 erkek judocu temsil edecek.

Kaynak: AA
Genç milli judocular Dünya Şampiyonası'na katılacak
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12 Ekim 2018 15:40
Genç Milli Judo Takımı, Bahamalar'ın başkenti Nassau'da 17-21 Ekim tarihlerinde düzenlenecek Dünya Judo Şampiyonası'nda mücadele edecek.

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 80 ülkeden 503 sporcunun katılacağı şampiyonada Türkiye, 5 kadın ve 6 erkek judocuyla temsil edilecek.

İstanbul'dan yarın bu ülkeye gidecek milli sporcuların şampiyonadaki maç takvimi şöyle:

17 Ekim Çarşamba:

Gamze Sayma (44 kilo), Tuğçe Beder (48 kilo), Oğuzhan Özışık (55 kilo), Mihraç Akkuş (60 kilo), Samet Kumtaş (60 kilo)

18 Ekim Perşembe:

İrem Korkmaz (52 kilo), Bilal Çiloğlu (73 kilo)

19 Ekim Cuma:

Semanur Erdoğan (70 kilo), Mustafa Koç (81 kilo), Mert Şişmanlar (90 kilo)

20 Ekim Cumartesi:

Kübranur Esir (+78 kilo)

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