Gedson Fernandes'te Beşiktaş'ı endişelendiren madde

Avrupa ekiplerinin radarına giren Beşiktaşlı yıldız Gedson Fernandes'in adı özellikle İngiliz ve İtalyan ekiplerinin gündemine geldi.
Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, geçtiğimiz günlerde "Takımımıza ayrılanlar ve yeni katılanlar olacak. Gedson konusunda çok fazla haber çıkıyor. Belki oyuncunun temsilci tarafına gelen teklifler olmuştur. Ancak kulübümüze ulaşan resmi bir teklif yok" ifadelerini kullanmıştı.
25 MİLYON EURO MADDESİ VAR
Bu yıl gösterdiği performans ile Beşiktaş adına sezonun yıldızlarından biri olan Gedson Fernandes, harika futboluyla İngiliz ve İtalyan kulüplerini de peşine takmıştı. Siyah-Beyazlı ekibe de Benfica'dan 6 milyon Euro'ya transfer olan Portekizli futbolcunun kontratındaki, 'Sonraki satıştan yüzde 50 pay' maddesi ise büyük problem yaratıyor.
Yani Gedson, eğer 25 milyon Euro gibi bir rakama dahi transfer olsa, bu ücretin sadece 12.5'i Kara Kartal'ın kasasına girecek. Siyah-Beyazlılar da 24 yaşındaki oyuncu için böylesine rakamlar istediği için sıraya giren kulüpler bir bir masadan kalkıyor.
Bu sezon Beşiktaş formasıyla 34 resmi maça çıkan Fernandes, 2677 dakika süre alırken 1 gol ve 6 asistle takımına katkıda bulundu.
Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, geçtiğimiz günlerde "Takımımıza ayrılanlar ve yeni katılanlar olacak. Gedson konusunda çok fazla haber çıkıyor. Belki oyuncunun temsilci tarafına gelen teklifler olmuştur. Ancak kulübümüze ulaşan resmi bir teklif yok" ifadelerini kullanmıştı.
25 MİLYON EURO MADDESİ VAR
Bu yıl gösterdiği performans ile Beşiktaş adına sezonun yıldızlarından biri olan Gedson Fernandes, harika futboluyla İngiliz ve İtalyan kulüplerini de peşine takmıştı. Siyah-Beyazlı ekibe de Benfica'dan 6 milyon Euro'ya transfer olan Portekizli futbolcunun kontratındaki, 'Sonraki satıştan yüzde 50 pay' maddesi ise büyük problem yaratıyor.
Yani Gedson, eğer 25 milyon Euro gibi bir rakama dahi transfer olsa, bu ücretin sadece 12.5'i Kara Kartal'ın kasasına girecek. Siyah-Beyazlılar da 24 yaşındaki oyuncu için böylesine rakamlar istediği için sıraya giren kulüpler bir bir masadan kalkıyor.
Bu sezon Beşiktaş formasıyla 34 resmi maça çıkan Fernandes, 2677 dakika süre alırken 1 gol ve 6 asistle takımına katkıda bulundu.