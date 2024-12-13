Gedson Fernandes ilk dörde girdi

Bodo/Glimt karşısında ağları sarsan Gedson Fernandes, bir sezonda Beşiktaş formasıyla Avrupa kupalarında 5 gole ulaşan 4. isim oldu

Haber; Fotomaç, Fotoğraf; AA
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Gedson Fernandes ilk dörde girdi
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13 Aralık 2024 10:23

Lyon'a attığı golle Beşiktaş'a galibiyeti getiren Gedson Fernandes, Bodo/Glimt deplasmanında da siyah-beyazlıları öne geçirdi.

GEDSON BU SEZON 8.GOLÜNÜ ATTI

Zaynutdinov'un pasında fileleri havalandıran Portekizli oyuncu, bu sezon Avrupa kupalarında beşinci kez gol sevinci yaşadı ve siyahbeyazlı forma altında bu sayıya ulaşan dördüncü isim oldu. Daha önce Demba Ba, Vincent Aboubakar ve Ricardo Quaresma bir sezonda Beşiktaş'la Avrupa'da beş ve üzeri gol atmayı başarmıştı. Gedson ayrıca bu sezonki 8'inci golü attı.



 
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