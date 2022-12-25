Gaziantep'te sahaya taraftar girdi!

Gaziantep'te bir taraftar Beşiktaş maçının 70. dakikasında sahaya girdi.

Haber; Sporx.com
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Gaziantep'te sahaya taraftar girdi!
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25 Aralık 2022 17:40
Gaziantep - Beşiktaş maçının 70. dakikasında bir taraftar sahaya girdi.

Elinde telefonla sahaya giren taraftar, video çekimi yaptı. Yarı sahadan Gaziantep kalesine doğru koşan taraftar, Cenk Tosun ile çarpıştı.

Daha sonra Gaziantep kalecisi Günay Güvenç'in tutması sonrası güvenlik güçleri taraftarı sahadan çıkardı.

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