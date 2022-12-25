Gaziantep'te sahaya taraftar girdi!

Gaziantep - Beşiktaş maçının 70. dakikasında bir taraftar sahaya girdi.
Elinde telefonla sahaya giren taraftar, video çekimi yaptı. Yarı sahadan Gaziantep kalesine doğru koşan taraftar, Cenk Tosun ile çarpıştı.
Daha sonra Gaziantep kalecisi Günay Güvenç'in tutması sonrası güvenlik güçleri taraftarı sahadan çıkardı.
Elinde telefonla sahaya giren taraftar, video çekimi yaptı. Yarı sahadan Gaziantep kalesine doğru koşan taraftar, Cenk Tosun ile çarpıştı.
Daha sonra Gaziantep kalecisi Günay Güvenç'in tutması sonrası güvenlik güçleri taraftarı sahadan çıkardı.
SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ