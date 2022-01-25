Gaziantep FK, transferde yerli oyunculara yöneldi!

Gaziantep Futbol Kulübü önümüzdeki sezon yabancı sayısının sahada 7, kadroda ise 14 olacak olmasından dolayı kadroyu hem gençleştirme hem de kaliteli ve maliyeti ucuz isimleri transfer etmek için çalışmalarını tam gaz devam ettiriyor.



BİRÇOK TAKIM PEŞİNDE



Kırmızı siyahlılar sezon sonunda Gençlerbirliği ile sözleşmesi sona erecek olan genç stoper Arda Kızıldağ'ın yanı sıra yine Ankara ekibinde başarılı işler yapan genç futbolcu Ömürcan Artan'ı kadroya katmayı amaçlıyor. Birçok takımın peşinde olduğu Arda Kızıldağ'ın sözleşmesinin sezon sonu bitecek olması Gaziantep FK'yı bu konuda iştahlandırırken, oyuncu ile ilgili çalışmaların da çok gizli bir şekilde yürütüldüğü belirtildi.



ÖN PROTOKOL YAPILACAK



Gaziantep FK'nin hedefindeki bir diğer futbolcu ise hem sağ bek hem stoper bölgesinde oynayabilen, Gençlerbirliği formasıyla önemli işler yapan 22 yaşındaki Ömürcan Artan. 2022 Haziran'da Gençlerbirliği ile sözleşmesi bitecek olan Ömürcan'ı da yine önümüzdeki yılların kadro planlaması içerisinde düşünen kırmızı siyahlı kulüp, bu oyuncuyu da kadroya katmak için ön protokol yapma hazırlığında olduğu ifade edildi.



YABANCI SINIRI KADRO PLANLAMASINI DEĞİŞTİRİYOR



Her geçen yıl yabancı sayısının azalması ve yerli oyunculara daha fazla forma imkanı tanınacak olmasından dolayı özellikle savunma hattı başta olmak üzere bir çok bölgeyi bu anlamda sağlamlaştırmayı amaçlayan Gaziantep FK'nın projesi içinde Arda Kızıldağ ve Ömürcan Artan'ın da yer aldığı kaydedildi.



Arda Kızıldağ'ın boşa düşecek olma avantajını da kullanmayı amaçlayan kırmızı siyahlılar Ömürcan Artan için de yine bonservisini eline alacak olma avantajını değerlendirerek kadroya katmayı hedeflediği belirtildi.



Haber: Ali Budak





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