Gaziantep FK, seriyi sürdürdü!

Trendyol Süper Lig'in 8. hafta maçında Gaziantep FK, Fatih Karagümrük'e konuk oldu.Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Gaziantep FK, 2-0 kazandı.Gaziantep FK'ya galibiyeti getiren golleri 55. dakikada penaltıdanile 69. dakikadakaydetti.

Mücadelenin 90+8. dakikasında VAR kontrolü sonrası Fatih Karagümrük penaltı kazandı. Topun başına geçen David Fofana, penaltı atışını gole çeviremedi.



GAZİANTEP FK'NİN SERİSİ DEVAM ETTİ



Gaziantep FK, teknik direktör Burak Yılmaz'ın göreve gelmesinin ardından yenilgi yaşamadı (4G 2B) ve yenilmezlik serisini sürdürdü.



KARAGÜMRÜK KABUSTAN UYANAMADI

Öte yandan Marcel Licka yönetimindeki Fatih Karagümrük, ligde sadece 1 galibiyet alabildi. (7M 1G)Bu sonucun ardından Gaziantep FK, puanını 14'e yükseltti. Fatih Karagümrük, 3 puanda kaldı.Milli ara sonrası Gaziantep FK, Antalyaspor'u konuk edecek. Fatih Karagümrük, Fenerbahçe deplasmanına gidecek.,

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında yapılan Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Gaziantep FK maçının ilk yarısı 0-0 sona erdi.



12. dakikada sağdan kullanılan kornerde ön direğe hareketlenen Tiago Çukur'un kafayla vurduğu top az farkla üstten auta çıktı.



14. dakikada Maxim'in ara pasıyla sağ çaprazdan ceza sahasına giren Bayo, önce Ugrekhelidze, ardından da Balkovec'i çalımlayarak kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda şutunu çekti. Grbic'i geçen meşin yuvarlağı Atakan Çankaya çizgiden çıkardı.



15. dakikada Lungoyi'nin ceza sahası dışından sol çaprazdan şutunda kaleci Grbic soluna uzanarak meşin yuvarlağın ağlara gitmesini önledi.



39. dakikada Camara'nın ceza yayı içinden şutunda top, kaleci Grbic'te kaldı.



45+2. dakikada Balkovec'in ceza yayının sağından kullandığı serbest vuruşta kaleci Burak Bozan üzerine gelen meşin yuvarlağı güçlükle önledi.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)





Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Gaziantep FK, konuk olduğu Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü 2-0 yendi.



46. dakikada Doh'un ceza sahası sağ çaprazından şutunda top yandan auta çıktı.



52. dakikada konuk takım penaltı kazandı. Sol kanattan ceza sahasına giren Camara, Muhammed Kadıoğlu ile mücadelesinde yerde kalınca hakem Oğuzhan Çakır penaltı noktasını gösterdi. 55'inci dakikada penaltıyı kullanan Maxim, meşin yuvarlağı kaleci Grbic'in sağından ağlara gönderdi: 0-1.



69. dakikada Gaziantep FK, farkı 2'ye çıkardı. Sol kanattan aldığı topla ceza sahasına girerek son çizgiye inen Lungoyi, pasını kale önündeki Kozlowski'ye çıkardı. Polonyalı futbolcu, uygun durumda meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 0-2.



90+3. dakikada Bacuna'nın ceza sahası dışından şutunda top direkten döndü.



90+3. dakikada ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Fofana, son çizgiye inerek ortasını yaptı. Kaleci Burak'ı geçen meşin yuvarlak arka direkteki Camacho'ya geldi. Bu oyuncunun kafayla vurduğu meşin yuvarlak hemen önünde sırtı dönük durumdaki Perez'in ensesinden dönünce ev sahibi ekip önemli bir pozisyonu değerlendiremedi. Pozisyonda savunma topu uzaklaştırsa da Video Yardımcı Hakem (VAR), pozisyonu inceleme uyarısında bulundu.



90+7. dakikada ev sahibi takım penaltı kazandı. Yaşanan pozisyonu saha kenarındaki monitörden izleyen hakem Uğurcan Çakır, Perez'den dönen topu uzaklaştırma sırasında Tayyip Talha'nın Serginho'ya faul yaptığını belirleyerek penaltı kararı verdi. 90+8'inci dakikada penaltıyı kullanan Fofana, meşin yuvarlağı yan direğe nişanlayarak farkı 1'e indirme şansını kullanamadı.





Stat: Atatürk Olimpiyat



Hakemler: Oğuzhan Çakır, Süleyman Özay, Hakan Yemişken



Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: Grbic, Atakan Çankaya, Muhammed Kadıoğlu, Ugrekhelidze, Balkovec (Dk. 81 Çağtay Kurukalıp), Johnson, Doh, Tiago Çukur (Dk. 46 Camacho), Berkay Özcan (Dk. 81 Ahmet Sivri), Larsson (Dk. 66 Serginho), Gray (Dk. 46 Fofana)



Gaziantep FK: Burak Bozan, Perez, Arda Kızıldağ (Dk. 67 Tayyip Talha Sanuç), Abena (Dk. 46 Semih Güler), Rodrigues, Camara (Dk. 87 Bacuna), Melih Kabasakal (Dk. 87 N'Diaye), Kozlowski, Maxim, Lungoyi, Bayo (Dk. 80 Yusuf Kabadayı)



Goller: Dk. 55 Maxim (Penaltıdan), Dk. 69 Kozlowski (Gaziantep FK)



Sarı kartlar: Dk. 16 Burak Yılmaz (Teknik direktör), Dk. 29 Camara ve Arda Kızıldağ, Dk. 44 Maxim (Gaziantep FK), Dk. 21 Ugrekhelidze, Dk. 90+12 Çağtay Kurukalıp (Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük)



