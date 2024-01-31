Gaziantep FK, Senegalli golcüyle imzaladı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, Senegalli santrfor Aliou Badji'yi renklerine bağladı.



Kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Fransa Ligue 2 takımlarından Girondins Bordeaux'nun formasını giyen 26 yaşındaki santrfor Aliou Badji ile sezon sonuna kadar kiralık olarak anlaşmaya varıldığı belirtildi.



Futbolcunun, kulüp başkanı Memik Yılmaz'ın da katıldığı imza töreniyle resmi sözleşmeye imza attığı kaydedilerek, "Aliou Badji'ye kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar dileriz." ifadesi kullanıldı.



Badji, 2020-2021 sezonunda kiralık olarak MKE Ankaragücü forması giymişti.



