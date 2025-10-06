Gaziantep FK'nin yenilmezlik serisi 6 maça çıktı

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü 2-0 mağlup ederek yenilmezlik serisini 6 maça çıkardı.
Ligin ilk haftası Galatasaray'a, ikinci hafta ise TÜMOSAN Konyaspor'a 3-0'lık skorlarla yenilen Gaziantep ekibi, daha sonra sırasıyla Gençlerbirliği'ni 2-1, Kasımpaşa'yı 3-2, Kocaelispor'u 2-0 mağlup etti.
Karadeniz temsilcileri Trabzonspor ile 1-1, Samsunspor ile 2-2 berabere kalan kırmızı-siyahlılar, dün Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü 2-0 mağlup etti ve son 6 maçını kazanrdı.
Teknik direktör Burak Yılmaz da, Güneydoğu temsilcisiyle henüz yenilgi yaşamadı.
Gaziantep FK, ligin 9. haftasında sahasında Hesap.com Antalyaspor'u konuk edecek.
