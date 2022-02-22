Gaziantep FK'nın erteleme maçında konuğu Yeni Malatyaspor

Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında yoğun kar yağışı nedeniyle yarıda kalan ve ertelenen maçta 23 Şubat Çarşamba günü Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u konuk edecek.
Kalyon Stadı'nda saat 20.00'de müsabakanın ikinci yarısının oynanacağı karşılaşmayı, hakem Ümit Öztürk yönetecek.
Gaziantep ekibi, ligde oynadığı 25 maçta 10 galibiyet, 5 beraberlik, 10 mağlubiyet sonucunda 35 puanla 11. sırada yer alıyor.
Gaziantep FK'de sakatlığı bulunan Stankovski, Halil İbrahim Pehlivan ve Mendyl, maçta forma giyemeyecek.
Ligin 22. haftasında Gaziantep FK ile Öznur Kablo Yeni Malatyaspor 18 Ocak Salı günü karşı karşıya gelmiş, ilk yarısı golsüz tamamlanan mücadelenin devre arasında etkili olan kar yağışı nedeniyle maç tatil edilmişti.
Kalyon Stadı'nda saat 20.00'de müsabakanın ikinci yarısının oynanacağı karşılaşmayı, hakem Ümit Öztürk yönetecek.
Gaziantep ekibi, ligde oynadığı 25 maçta 10 galibiyet, 5 beraberlik, 10 mağlubiyet sonucunda 35 puanla 11. sırada yer alıyor.
Gaziantep FK'de sakatlığı bulunan Stankovski, Halil İbrahim Pehlivan ve Mendyl, maçta forma giyemeyecek.
Ligin 22. haftasında Gaziantep FK ile Öznur Kablo Yeni Malatyaspor 18 Ocak Salı günü karşı karşıya gelmiş, ilk yarısı golsüz tamamlanan mücadelenin devre arasında etkili olan kar yağışı nedeniyle maç tatil edilmişti.