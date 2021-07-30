Gaziantep FK, Borven'i transfer etti

Süper Lig ekibi Gaziantep, forvet oyuncusu Torgeir Borven'le anlaştı.



Kulüpten yapılan açıklamaya göre, son olarak Ankaragücü forması giyen Torgeir Borven ile bir yılı opsiyonlu olmak üzere 3 yıllık anlaşma imzalandı.



Borven, kulüp yöneticileri Erhan Özmen, Ahmet Fikret Kileci ve Sezer Cihan'ın katıldığı imza töreniyle resmi sözleşmeye imza attı.



