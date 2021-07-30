Gaziantep FK, Borven'i transfer etti

Ankaragücü'nden ayrılan Torgeir Borven, Gaziantep FK'ya transfer oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; Gaziantepfk.org
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Gaziantep FK, Borven'i transfer etti
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30 Temmuz 2021 16:41
Süper Lig ekibi Gaziantep, forvet oyuncusu Torgeir Borven'le anlaştı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, son olarak Ankaragücü forması giyen Torgeir Borven ile bir yılı opsiyonlu olmak üzere 3 yıllık anlaşma imzalandı.

Borven, kulüp yöneticileri Erhan Özmen, Ahmet Fikret Kileci ve Sezer Cihan'ın katıldığı imza töreniyle resmi sözleşmeye imza attı.


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