14 Ekim
Estonya-Moldova
19:00
14 Ekim
Andora-Sırbistan
21:45
14 Ekim
Türkiye-Gürcistan
21:45
14 Ekim
İspanya-Bulgaristan
21:45
14 Ekim
İrlanda-Ermenistan
21:45
14 Ekim
Portekiz-Macaristan
21:45
14 Ekim
İtalya-İsrail
21:45
14 Ekim
Letonya-İngiltere
21:45
14 Ekim
Nijerya-Benin
19:00
14 Ekim
Senegal-Moritanya
22:00
14 Ekim
Fas-Kongo
22:00

Gaziantep FK, Antalyaspor maçından umutlu!

Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz, Antalyaspor maçında 27 liralık biletlerle tribünleri doldurmak istediklerini söyledi.

Gaziantep FK, Antalyaspor maçından umutlu!
Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında iç sahada yapılacak Hesap.com Antalyaspor maçının biletlerini 27 lira olarak belirlediklerini hatırlatarak, "Antalyaspor maçında, 27 bin taraftarla futbol şöleni yaşatıp galibiyete ulaşmak istiyoruz." dedi.

Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geride kalan haftalarda şehre yakışır bir futbol anlayışıyla önemli bir çıkış yakaladıklarını söyledi.

Güzel oyunu puanlarla süslemeye devam etmek istediklerini aktaran Yılmaz, ligin üst sıralarına tırmandıkça ligin daha zorlu bir hal alacağına dikkati çekerek, bundan sonraki süreçte özellikle iç saha maçlarında taraftar desteğinin daha da artmasını istediklerini vurguladı.

Ligin 9. haftasında sahalarında Hesap.com Antalyaspor ile karşılaşacaklarını hatırlatan Yılmaz, şöyle konuştu:

"Hocamız, futbolcularımız, teknik heyet ve yönetim olarak bizler her hafta yoğun çabalar göstererek maçlara çıkıyoruz. Tek gayemiz şehrimizi mutlu etmek. Gaziantep şehrini en iyi şekilde temsil etmeye devam edeceğiz. Bu yüzden Antalyaspor maçı bizim için çok önemli. Artık özellikle iç sahalarda dolu tribünlerle maça çıkmak istiyoruz. Bu kapsamda taraftarımıza jest yaparak bilet fiyatlarını 27 lira yaptık. Şehrimizin de bizi yalnız bırakmayacağına eminiz. Antalyaspor maçında, 27 bin taraftarla futbol şöleni yaşatıp galibiyete ulaşmak istiyoruz. Biz üzerimize düşeni yaptık, artık söz Gaziantep FK'li futbolseverlerde."

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.