Gaziantep Basketbol, uzatmada kazandı

Gaziantep Basketbol, ING Basketbol Ligi'nde deplasmanda Aliağa Petkimspor ile karşı karşıya geldi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Gaziantep Basketbol, uzatmada kazandı
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12 Aralık 2021 18:00
ING Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında normal süresi 70-70 biten karşılaşmada Gaziantep Basketbol, deplasmanda Aliağa Petkimspor'u 84-80 yendi.

Karşılaşmaya Luther ve Gulley'in sayılarıyla başlayan konuk ekip, 4. dakikada 6 sayılık farka ulaştı: 12-6. Aliağa Petkimspor, Browne ve Sinan Sağlam'ın basketleriyle 16-14 üstünlük kursa da Gaziantep Basketbol periyodu 23-17 önde bitirdi.

İkinci periyodun başında 6-0'lık seriyle 23-23 beraberliği yakalayan Aliağa Petkimspor'a 7-0'lık seriyle cevap veren Gaziantep Basketbol, 30-23 öne geçti. Konuk ekip, 10 sayılık farka ulaştığı (37-27) periyodu 41-35 galip tamamladı.

Üçüncü periyotta 46-46 eşitliği sağlayan Aliağa Petkimspor karşısında son 36 saniyeye Gaziantep Basketbol 54-50 önde girdi. Ancak ev sahibi ekip Armand'ın üst üste basketleriyle periyodu 55-54 üstün bitirdi.

Aliağa Petkimspor'un son 5 dakikasına 63-61 önde girdiği dördüncü periyot 70-70 eşitlikle sona erdi.

Birinci uzatma periyodunda daha etkili olan Gaziantep Basketbol, müsabakadan 84-80 galip ayrıldı.

Salon: ENKA

Hakemler: Fatih Arslanoğlu, Can Mavisu, Orhan Çağrı Hekimoğlu

Aliağa Petkimspor: Browne 20, Armand 18, Sinan Sağlam 10, Aldridge, Thomas 11, Wright-Foreman 15, Erol Can Çinko 6, Nusret Sayılı, Hakan Sayılı

Gaziantep Basketbol: Peterson 17, İsmail Cem Ulusoy, Gulley 29, Luther 19, Kaba 9, Leon Harun Apaydın 5, Orhan Haciyeva 5, Duşan Cantekin

1. periyot: 17-23

Devre: 35-41

3. periyot: 55-54

Normal süre: 70-70

5 faulle çıkan: 43.41 Leon Harun Apaydın (Gaziantep Basketbol)


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