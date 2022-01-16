Gaziantep Basketbol, evinde rahat kazandı

Gaziantep Basketbol, ING Basketbol Süper Ligi 17. hafta mücadelesinde Semt77 Yalovaspor'u 81-54 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Gaziantep Basketbol, evinde rahat kazandı
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16 Ocak 2022 18:18
ING Basketbol Süper Ligi 17. hafta maçında Gaziantep Basketbol, konuk ettiği Semt77 Yalovaspor'u 81-54 yendi.
 Salon: Şahinbey

Hakemler: Kerem Baki, Ali Şakacı, Duhan Köyiçi

Gaziantep Basketbol: Peterson 14, İsmail Cem Ulusoy 13, Orhan Haciyeva 3, Kaba 11, Doyle 21, Mc Cree 11, Leon Harun Apaydın 5, Ahmet Furkan Özkan 3, Tevfik Akdamar, Dusan Cantekin

Semt77 Yalovaspor: Jones 9, Oğulcan Baykan 6, İsmail Kerem Gülmez, Rupnik 5, Muhammed Doğan Şenli 5, Williams 16, Can Altıntığ, İlkan Karaman, Ali Berkan Özçiftci, Andrew Lee 11, Mert Celep 2,

1. Periyot: 31-11

Devre: 49-24

3. Periyot: 63-37

5 Faulle çıkan: 37.27 Can Altıntığ (Semt77 Yalovaspor)

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