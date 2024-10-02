Gasperini'den Zaniolo açıklaması!

Atalanta Teknik Direktörü Gian Piero Gasperini, Galatasaray'dan transfer ettikleri Nicolo Zaniolo için konuştu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Gasperini'den Zaniolo açıklaması!
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02 Ekim 2024 00:40
Atalanta Teknik Direktörü Gian Piero Gasperini, Shakhtar Donetsk ile oynanacak maç öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Gasperini, Galatasaray'dan transfer ettikleri Nicolo Zaniolo ile ilgili, "Uzun süredir sahalardan uzaktı. Şu anda yeniden form tutuyor. Antrenman yapmadan geldi, yürümekte ve koşmakta zorlanıyordu. Biraz sabır gerekiyor. İyi çalışmalı ve önüne çıkan fırsatları değerlendirmeli." dedi.

Atalanta'ya transferi sonrası İtalyan ekibinde 3 maçta süre bulan Nicolo Zaniolo, 1 kez asist yaptı.

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