Golden State Warriors'ın tecrübeli oyuncusu Gary Payton II, sol başparmağındaki bağ yırtığı nedeniyle süresiz olarak sahalardan uzak kalacak.



ESPN'den Shams Charania'nın haberine göre, bu sakatlık Batı Konferansı'nda play-off sıralaması için mücadele eden Warriors için önemli bir kayıp olarak değerlendiriliyor.



32 yaşındaki Payton, Golden State için savunmada kilit bir isim olurken, bu sezon maç başına 14.9 dakikada 6.6 sayı, 3 ribaund ve 1.3 asist ortalamalarıyla oynuyordu. Onun yokluğu, son dönemde ivme kazanmak isteyen Warriors'ın rotasyonunu daha da karmaşık hale getirebilir.



Üst üste iki maç kaybeden Warriors, Batı Konferansı'nda altıncı sıradan yedinci sıraya geriledi. 41 galibiyet - 31 mağlubiyetlik dereceleri Clippers ile eşit olsa da, Los Angeles ekibi sıralamada Warriors'ı geride bıraktı. Play-off öncesi kritik bir döneme girilirken, Payton'ın sakatlığı Golden State için ek bir zorluk anlamına geliyor.



Payton'ın ne zaman dönebileceği belirsizliğini koruyor. Başparmak bağ sakatlıkları, durumun ciddiyetine göre uzun süren rehabilitasyon süreçleri gerektirebiliyor.



