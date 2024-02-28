Garry Rodrigues: 'Benim için çok önemli bir goldü'

Ankaragücü'nün yıldız oyuncusu Garry Rodrigues Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçeyi 3-0 mağlup ederek eledikleri maçın ardından konuştu.



Galibiyetin önemine değinen Rodrigues, "Bugünkü galibiyet çok önemliydi. Kupada bir tur daha atladık. Takımın kendine güveni yeniden geldi. Takım arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Artık ileriye bakma vakti, bizim ana hedefimiz ileriye gitmek ve bu kupayı Ankara'ya getirmek." dedi.



Kendi performansına değinen yıldız oyuncu, "Gerçekten çok önemliydi bu gol benim için. Performansımı gösterme şansım oldu. Hem kendime güvenim geldi hem de takımıma yardımcı oldum, bundan dolayı çok mutluyum" sözlerini sarf etti.





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