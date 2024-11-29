Minnesota Timberwolves'un efsane isimlerinden Kevin Garnett, takımın Karl-Anthony Towns yerine Rudy Gobert'i takas etmiş olması gerektiğini söyledi.



Towns'ın New York Knicks'e gitmesinin Timberwolves kampında hararetli bir konu olmaya devam etmesinin ışığında, Garnett, yaz aylarında gerçekleştirilen takası açıkça eleştirdi.



Garnett, Minnesota'dan ayrılması gerekenin Towns değil Gobert olması gerektiğini açıkladı:



"Minnesota'da tüm olup bitenleri görmezden geldik. Rudy Gobert'i takas edecektiniz ve Towns'ı tutup önünüze bakacaktınız. Adama para mı vermek istemediniz? Ne yapıyorsunuz?."



Wolves an itibariyle NBA'de 10 yenilgi ve 8 galibiyetle .500 barajının altına indi ve Batı Konferansı'nın en kötü dördüncü takımı konumunda. Ayrıca takımın süperstar ismi Anthony Edwards ise, son dört maçtır galibiyet alamayan Minnesota ekibinin Sacramento Kings'e karşı aldığı son yenilgi sonrası, takım arkadaşlarını net bir şekilde eleştirmişti.



Yenilgiden dolayı hayal kırıklığına uğramış olan Edwards, takımın çok "narin" olduğunu ve oyuncuların birbirleriyle iletişim kurmakta zorluk çektiğini belirterek bazı iç sorunları ortaya koymuştu.



