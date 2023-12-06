NBA'in eski süperstarları Paul Pierce ve Kevin Garnett ikilisi, Phoenix Suns yıldızı Devin Booker'ın MVP tartışmalarında yer alması gerektiğini söyledi.



Pierce ve Garnett, Batı Konferansı'nın alt sıralarında yer aldığı dönemlerden beri Suns forması giyen Booker'ın sezonda şu ana kadar gösterdiği performansa övgülerini sundular.



Garnett, 'Ticket & The Truth' adlı podcast'inde Pierce'a Booker hakkındaki düşüncelerini şu şekilde aktardı:



"Öncelikle Devin Booker'a hak ettiği övgüleri vermek lazım. Oyununu geliştirdi. Ondan oyun kurucu oynamasını istemişlerdi ve ben onun geleneksel bir oyun kurucu olduğunu pek düşünmedim. Ama artık bu pozisyon o kadar da geleneksel değil. Aradaki sınırlar daha bulanıklaşmış durumda. İki guard da topu getirebiliyor. Devin Booker'ın iki numarada yırtıcı bir zihniyetle oynamasını izlemeye çok alıştığım için, oyun kurucu oynadığında da takdiri hak ediyor."



Pierce, Suns'ın kendi yetiştirdiği yıldızı hakkında konuşurken Garnett'in kaldığı yerden devam etti ve kendisinin MVP konuşmasında yer alması gerektiğini belirtti:



"Onu MVP tartışmalarına sokmanın zamanı geldi. Bir süredir iyi gidiyorlar. Sezon öncesinde Phoenix'in Batı'dan çıkacak takım olacağını söylemiştim. Şu ana kadar oynadıkları şekilde oynarlarsa iyi durumda olurlar. Durant'in veya Booker'ın oynamadığı senaryolarda da iyilerdi. Bazı yıldızlarınız olmadığında da kazanmanın yollarını bulabiliyorsanız, bu iyi bir takım olduğunuzun göstergesidir."



Suns şu anda sezonda 12-9'luk derecesiyle yedinci sırada yer alırken, Booker ise 12 maçta 27,3 sayı, 8,2 asist ve 6,3 ribaund ortalamalarına sahip.





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