Gareth Bale: 'Real Madrid'de en iyi golfçü benim'

Real Madrid'de eski performansını göstermesi sabırsızlıkla beklenen ve üst üste sakatlıklar yaşayan Gareth Bale, İspanya'daki golf turnuvasını kaçırmadı.



Golf tutkusuyla bilinen ve zaman zaman bu nedenle futbolu 2. plana atması eleştirilen Bale, "Real Madrid'de en iyi golf oynayan oyuncu benim. Courtois de iyi oynuyor ancak benden iyi değil. Golfçülerin baskıyla mücadelesine hayranım. Futbolda baskı var, aynı zamanda bir de hakem var. Golf daha mental bir spor. Golf oynarken, 80 bin kişinin önündekine göre daha çok baskı hissediyorum" dedi.



Geçen sezon kiralık olarak oynadığı Tottenham'dan geri dönen 32 yaşındaki oyuncu, bu sezon Real Madrid'de 3 maçt 193 dakika oynadı ve 1 gol attı.



