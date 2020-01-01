Gallinari: "OKC'de biraz daha zaman geçirmek isterim"

Oklahoma City Thunder forveti Danilo Gallinari, "OKC'de biraz daha zaman geçirmek istediğini" söyledi.



Gallinari'nin önümüzdeki ölü sezonad serbest oyuncu olarak, ilgi çekmesi bekleniyor. İtalyan oyuncu, takımının Batı'nın en iyi beşinci derecesini yakalayarak playofflara girmesine yardımcı olarak, verimli bir dönem geçirmişti.



Thunder için üçüncü skor opsiyonu olarak Gallinari, 18.7 sayı ve 5.2 ribaund ortalamaları yakalamıştı ve HoopsHype'tan Michael Scotto ile yaptığı son röportajda, OKC'de devam etmek istediğini itiraf etti:



"Kesinlikle düşünürüm. Bir oyuncu olarak, takımla geçirdiğim harika zamanı ve bu muhteşem mucize sezonda yaşadıklarımızı düşününce, elbette OKC'de geri dönüp biraz daha zaman geçirmeyi çok isterim."



Oklahoma, önceki sezonun başında bir lotarya takımı olarak öngörülmüşken, Chris Paul'un liderliği ve eski koç Billy Donovan'ın beş oyuncunun çift haneli skor ürettiği hücum planıyla, playofflara yükselmişti.



