Galatasaray'ın kazandığı penaltı iptal edildi

Galatasaray'ın Süper Lig'in 34. haftasında kazandığı penaltı, VAR uyarısı sonrasında iptal edildi.

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Galatasaray'ın kazandığı penaltı iptal edildi
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10 Nisan 2021 21:00
Galatasaray'ın Süper Lig'in 34. haftasında Karagümrük ile oynadığı mücadelenin 85. dakikasında VAR incelemesinin ardından Galatasaray'ın kazandığı penaltı iptal edildi.

Feghouli'nin nefis pasıyla bir arkasına sarkan Kerem Aktürkoğlu kaleciyle karşı karşıya kalmak üzereyken Balkovec ile girdiği ikili mücadelenin ardından yerde kaldı ve hakem Ali Palabıyık penaltı noktasını gösterirken, Balkovec'e kırmızı kartını gösterdi.

VAR uyarısının ardından inceleme yapan Ali Palabıyık, penaltıyı ve kırmızı kart kararını iptal etti.



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