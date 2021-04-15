Galatasaray'ın üst üste iki şampiyonluğuna önemli katkı veren, geçen sezon düşüşe geçen Sofiane Feghouli, bu sezon da beklentilerin altında kaldı.



Geride kalan dönemde sadece 20 lig maçında oynayabilen Cezayirli futbolcu, 2 gol attı, 4 de asist yaptı. Sarı-kırmızılılardaki en kötü dönemini geçiren Feghouli, yaşadığı sakatlığın ardından 3 Mart'ta sahalara dönse de son altı haftada bir kez ilk 11'e girebildi, bir asist yapabildi; sadece 130 dakika oynayabildi.



Feghouli'nin, Belhanda'nın gönderilişi sonrası psikolojik olarak yıkıldığı iddiaları da gündemde…



İlk iki sezonunda toplam 15 gol-15 asist üreten Feghouli, geçen sezon 6 gol-4 asist, bu sezonsa 2 gol-4 asistlik katkı verdi. Cezayirlinin kontratı 2022 yazında sona erecek.



