Galatasaray'ın canı bireysel hatalardan yandı!

Çaykur Rizespor'u konuk eden ve 4-3'lük bir mağlubiyet alan Galatasaray'da bireysel hatalar ön plana çıktı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'ın canı bireysel hatalardan yandı!
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19 Mart 2021 22:07
Çaykur Rizespor, maçın ilk yarısındaki iki golünü de Galatasaray stoperleri Christian Luyindama ve Marcao'nun yaptığı hatalar sonucunda buldu.

Konuk takımın ilk golünde, savunmada Luyindama'nın kontrol edemediği topu kapan Samudio ceza sahasında kaleci Muslera ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu ağlarla buluşturdu.

Karadeniz ekibinin ikinci golünde ise yine savunmada Marcao'nun sektirdiği topu kontrol eden Boldrin, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda meşin yuvarlağı filelere gönderdi.

Bu arada Luyindama ve Marcao, maçta gördükleri sarı kartlarla cezalı duruma düştü. İki futbolcu da ligde gelecek hafta deplasmanda Atakaş Hatayspor ile oynanacak maçta forma giyemeyecek.



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