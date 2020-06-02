Galatasaray'ın Adolfo Gaich teklifini duyurdular

GAICH: "KESİN ANLAŞMA LAZIM"

ADOLFO GAICH KİMDİR?

Gelecek sezonun transfer çalışmalarını sürdüren'ın gündeminde yer alan isimlerden biri olarak öne çıkaniçin yapılan teklif ortaya çıktı.Arjantin'in önde gelen gazetelerinden Ole, Galatasaray'ın 21 yaşındaki gelecek vadeden yıldızın bonservisininyaptığını yazdı.Galatasaray ile birlikte Marcelo Bielsa'nın teknik direktörlüğünü yaptığı Leeds United'ın da ciddi şekilde ilgilendiği belirtilen Tangocu için, Inter, PSG ve Atalanta'nın da yakın takibinin olduğu vurgulandı.Arjantin futbolunun yetiştirdiği yeni yeteneklerden biri olarak gösterilen Gaich, transferle ilgili geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalarda kendisine gelen "resmi bir teklif" olmadığını söylemişti.Genç oyuncu, "" ifadelerini kullanmıştı.26 Şubat 1999 tarihinde Arjantin'in Cordoba şehrinde dünyaya gelen Gaich, forvet mevkiinde forma giyiyor. * Sağ ayağını etkin kullanabilen golcü futbolcu, 1.90 boyunda ve pivot santrafor olarak da değerlendiriliyor. U20 takımında 14 maçta attığı 7 golle dikkatleri üzerine çeken oyuncu, 2018-19 sezonunda San Lorenzı II'den A Takım'a yükseldi ve burada da kendini göstermeyi başardı.