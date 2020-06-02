Galatasaray'ın Adolfo Gaich teklifini duyurdular

Gelecek sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın gündeminde yer alan isimlerden biri olarak öne çıkan Adolfo Gaich için yapılan teklif ortaya çıktı.
Arjantin'in önde gelen gazetelerinden Ole, Galatasaray'ın 21 yaşındaki gelecek vadeden yıldızın bonservisinin yüzde 50'si için kulübü San Lorenzo'ya 5 milyon dolarlık bir teklif yaptığını yazdı.
Galatasaray ile birlikte Marcelo Bielsa'nın teknik direktörlüğünü yaptığı Leeds United'ın da ciddi şekilde ilgilendiği belirtilen Tangocu için, Inter, PSG ve Atalanta'nın da yakın takibinin olduğu vurgulandı.
GAICH: "KESİN ANLAŞMA LAZIM"
Arjantin futbolunun yetiştirdiği yeni yeteneklerden biri olarak gösterilen Gaich, transferle ilgili geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalarda kendisine gelen "resmi bir teklif" olmadığını söylemişti.
Genç oyuncu, "Teklifler geldiğine dair haberler söylenti diye düşünüyorum. Bu söylentiler futbolumu etkilemez. Kesin bir anlaşma söz konusu olduğunda, gerçek bir ilgili gösterilinceye dek çok fazla önem vermem" ifadelerini kullanmıştı.
ADOLFO GAICH KİMDİR?
26 Şubat 1999 tarihinde Arjantin'in Cordoba şehrinde dünyaya gelen Gaich, forvet mevkiinde forma giyiyor. * Sağ ayağını etkin kullanabilen golcü futbolcu, 1.90 boyunda ve pivot santrafor olarak da değerlendiriliyor. U20 takımında 14 maçta attığı 7 golle dikkatleri üzerine çeken oyuncu, 2018-19 sezonunda San Lorenzı II'den A Takım'a yükseldi ve burada da kendini göstermeyi başardı.
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Arjantin'in önde gelen gazetelerinden Ole, Galatasaray'ın 21 yaşındaki gelecek vadeden yıldızın bonservisinin yüzde 50'si için kulübü San Lorenzo'ya 5 milyon dolarlık bir teklif yaptığını yazdı.
Galatasaray ile birlikte Marcelo Bielsa'nın teknik direktörlüğünü yaptığı Leeds United'ın da ciddi şekilde ilgilendiği belirtilen Tangocu için, Inter, PSG ve Atalanta'nın da yakın takibinin olduğu vurgulandı.
GAICH: "KESİN ANLAŞMA LAZIM"
Arjantin futbolunun yetiştirdiği yeni yeteneklerden biri olarak gösterilen Gaich, transferle ilgili geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalarda kendisine gelen "resmi bir teklif" olmadığını söylemişti.
Genç oyuncu, "Teklifler geldiğine dair haberler söylenti diye düşünüyorum. Bu söylentiler futbolumu etkilemez. Kesin bir anlaşma söz konusu olduğunda, gerçek bir ilgili gösterilinceye dek çok fazla önem vermem" ifadelerini kullanmıştı.
ADOLFO GAICH KİMDİR?
26 Şubat 1999 tarihinde Arjantin'in Cordoba şehrinde dünyaya gelen Gaich, forvet mevkiinde forma giyiyor. * Sağ ayağını etkin kullanabilen golcü futbolcu, 1.90 boyunda ve pivot santrafor olarak da değerlendiriliyor. U20 takımında 14 maçta attığı 7 golle dikkatleri üzerine çeken oyuncu, 2018-19 sezonunda San Lorenzı II'den A Takım'a yükseldi ve burada da kendini göstermeyi başardı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın