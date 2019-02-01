Galatasaray'dan transferde Kevin Grosskreutz önlemi

Transfer döneminde büyük eleştiri toplayan ancak son iki günde yaptığı hamleler ile Türkiye'nin gündemine oturan Galatasaray, Christian Luyindama'nın transferinde adeta yoğurdu üfleyerek yedi.Rus takımı Krasnodar'ın da istediği Christian Luyindama transferi için bizzat devreye giren Fatih Terim, Kongolu futbolcunun transferine nokta koydu. Luyindama'yı transfer döneminin son gününde bitime 4 saat kala İstanbul'aSaat 20:36 sularında İstanbul'a iniş yapan Christian Luyindama için öncelikli olarak bildirilmesi gereken sağlık raporlarını TFF'ye bildiren Galatasaray, daha sonraki aşamalarda oyuncunun kulüp binasına gelişi, sözleşme hazırlanması ve imzalanması gibi tüm detayları da TFF ile paylaştı.Christian Luyindama'nın transfer sürecinde aksama yaşanmaması için tüm tedbirleri alan Galatasaray,transfere nokta koydu.