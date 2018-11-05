YENİLGİ YÜZÜ GÖRMEDİ

FORVETTE KİM OYNAYACAK?

Galatasaray salı günü Schalke ile Şampiyonlar Ligi'nde kritik bir maça çıkacak. Ancak sarı-kırmızılı ekipte işler pek de yolunda gitmiyor.Fenerbahçe ile zorlu bir maç oynayan Cimbom, 2-0 öne geçtiği karşılaşmadan 2-2 beraberlikle ayrıldı. Galibiyet hasreti 4'e çıkarken derbi sonrası yaşanan olaylar ve tartışmalar da oyuncuların futboldan uzaklaşmasına neden oldu. Ayrıca sarı-kırmızılı takımın bu sezon da deplasman karnesi pek parlak değil...Temsilcimiz dış sahada oynadığı son 5 maçta 4 mağlubiyet aldı, sadece Antalya'yı yenebildi.Galatasaray'daki bu olumsuzluklara karşın Schalke'nin çıkışı devam ediyor. Bu hafta Hannover 96'yı 3-1 mağlup eden Almanlar, son 4 maçında yenilgi yüzü (1G, 3B) görmedi. Bu durum Şampiyonlar Ligi'nde büyük önem taşıyan karşılaşma öncesi taraftarları korkuturken Galatasaray teknik heyeti, oyuncuları Schalke maçına motive edebilmek için yoğun çaba harcıyor.Schalke maçı öncesinde Galatasaray'da gözler ilk 11'e çevrilirken forvette kimin oynayacağı merakla bekleniyor. Terim'in, ağrıları olduğunu söyleyerek Fenerbahçe karşısında oynamak istemediğini belirten Eren Derdiyok'un sildiği belirtiliyor.