  •  
    Beşiktaş'ta sakatlık şoku yaşanıyor! Yine olmadı!
  •  
    Beşiktaş dinamosunu sarı kart ile kaybetti!..
  •  
    Çalhanoğlu için FLAŞ gelişme! Ayrılık yakın...
  •  
    G.Saray'da son dakika! Resmi açıklama da geldi
  •  
    Benzia'dan özür mesajı! "Düşünmeden yaptım!"

Galatasaray'da Schalke 04 maçı hazırlıkları başladı

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda 6 Kasım Salı günü deplasmanda Almanya temsilcisi Schalke 04'le oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Galatasaray'da Schalke 04 maçı hazırlıkları başladı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
03 Kasım 2018 18:50
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda 6 Kasım Salı günü deplasmanda Almanya temsilcisi Schalke 04'le oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Spor Toto Süper Lig'de dün Fenerbahçe'yle 2-2 berabere kalan Galatasaray, ara vermedi. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki antrenmanda Fenerbahçe derbisinde 90'ar dakika sahada kalan futbolcuların salonda yenilenme çalışması yaptığı belirtildi.

Diğer futbolcuların ise bire bir, ikiye iki ve üçe üç dar alan oyunlarıyla başladığı antrenmanı dayanıklılık çalışmasıyla tamamladığı ifade edildi.

Galatasaray, hazırlıklarına yarın Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla devam edecek.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için