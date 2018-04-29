Galatasaray'da iki şok! Bir cezalı, bir sakat

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında'ın Beşiktaş ile oynadığı maç gergin başladı.Mücadelenin henüz 4. dakikasında'nın Medel'e orta sahada yaptığı hareket sonrasında hakem Fırat Aydınus faul kararı verdi. Hakem bu pozisyonda Belhanda'ya bir de sarı kart gösterdi.Sınırlı olan Belhanda, gördüğü bu kart sonrasında gelecek hafta için cezalı duruma düştü. Belhanda gelecek hafta Galatasaray'ın deplasmanda Teleset Mobilya Akhisarspor ile oynayacağı maçta görev yapamayacak.Sarı-kırmızılı takımda 21. dakikada bir şanssız an yaşandı. Bir pozisyonda sakatlanan Mariano oyuna devam edemedi. Bu dakikada Mariano yerine oyuna Martin Linnes dahil oldu.