  •  
    Beşiktaş çıkmadı, idman sırasında sakatlık anı...
  •  
    Ve Hasan Ali'den ilginç paylaşım! ''Muz iyidir...''
  •  
    Sezon sonu bedavaya 22'lik gol+asist makinesi
  •  
    Galatasaray şampiyon olursa flaş Tudor kararı
  •  
    Dünyanın en pahalı 11'i açıklandı! Şaşırtan isim!

Galatasaray'da iki şok! Bir cezalı, bir sakat

Galatasaray'ın Beşiktaş ile oynadığı maçın henüz 4. dakikasında Belhanda gördüğü kartla cezalı duruma düşerken, Mariano da sakatlığı nedeniyle oyuna devam edemedi.

Kaynak: Sporx.com
Galatasaray'da iki şok! Bir cezalı, bir sakat
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
29 Nisan 2018 19:17
Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray'ın Beşiktaş ile oynadığı maç gergin başladı.

Mücadelenin henüz 4. dakikasında Younes Belhanda'nın Medel'e orta sahada yaptığı hareket sonrasında hakem Fırat Aydınus faul kararı verdi. Hakem bu pozisyonda Belhanda'ya bir de sarı kart gösterdi.

Sınırlı olan Belhanda, gördüğü bu kart sonrasında gelecek hafta için cezalı duruma düştü. Belhanda gelecek hafta Galatasaray'ın deplasmanda Teleset Mobilya Akhisarspor ile oynayacağı maçta görev yapamayacak.

Sarı-kırmızılı takımda 21. dakikada bir şanssız an yaşandı. Bir pozisyonda sakatlanan Mariano oyuna devam edemedi. Bu dakikada Mariano yerine oyuna Martin Linnes dahil oldu.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için